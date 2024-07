PSV verwijst ontzettend laag bod direct naar de prullenbak

PSV hoeft voorlopig nog niet te vrezen voor een vertrek van . Atlético Madrid, de club die belangstelling heeft voor de doelman, zou een bedrag van ruim twee miljoen euro hebben geboden op de Argentijn. Zowel Voetbal International als het Eindhovens Dagblad weten dat PSV dit aanbod resoluut heeft afgewezen.

Twee miljoen euro voor Benítez is volgens PSV veel te laag. De 31-jarige keeper, die nog een contract tot medio 2025 heeft in Eindhoven, mag ‘alleen bij een goede transfersom’ vertrekken. Benítez gaf eerder aan dat hij bij de landskampioen wil blijven, maar hij ziet een transfer naar een topcompetitie desondanks ook wel zitten.

Atlético beschikt op dit moment nog altijd over een van de beste keepers van de wereld: Jan Oblak. De Sloveen is al sinds seizoen 2015/16 eerste doelman van de Spaanse grootmacht, en het is niet bekend of hij aankomende zomer gaat vertrekken. De kans is dus aannemelijk dat Benítez in beeld is als tweede keus.

