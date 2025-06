'PSV dient miljoenenbod in, maar zit nog twee miljoen euro onder vraagprijs'

PSV zal diep in de buidel moeten tasten, wil het Marvin Young deze zomer naar Eindhoven halen. Clubwatcher Rik Elfrink meldde zondagmiddag dat de landskampioen zich heeft gemeld bij Sparta. Dat wordt bevestigd door Jeroen Kapteijns. Volgens de verslaggever van De Telegraaf bedraagt het eerste aanbod van PSV zo’n drie miljoen euro. Daarmee voldoet het nog (lang) niet aan de Rotterdamse vraagprijs.

De defensie van PSV gaat op de schop. De Eindhovenaren namen na het voorbije seizoen al afscheid van Oliver Boscagli, Rick Karsdorp, Richard Ledezma (allemaal een aflopend contract) én Tyrell Malacia (werd gehuurd van Manchester United). Ze hopen de achterhoede dus op meerdere posities te versterken. Naast Nobel Mendy van Real Betis is ook Young nadrukkelijk in beeld. Mounir Boualin van Soccernews meldde vorige maand al dat PSV serieus geïnteresseerd is in de jonge verdediger van Sparta en Elfrink liet eerder deze zondag weten dat de kampioen zich inmiddels heeft gemeld op Het Kasteel.

Artikel gaat verder onder video

Elfrink schreef al dat PSV miljoenen zal moeten betalen om Young los te kunnen weken. Dat blijkt tevens uit de berichtgeving door De Telegraaf. “PSV maakt werk van het vastleggen van de talentvolle Sparta-verdediger Young. De landskampioen heeft inmiddels een eerste bod uitgebracht op de jonge Zeeuw en heeft Young zelf een contractvoorstel gedaan. Dat bevestigen bronnen rond de Eindhovense club”, zo schrijft Kapteijns op de website van zijn werkgever. Volgens de verslaggever gaat het om een bod van zo’n drie miljoen euro. “De vraagprijs van Sparta ligt naar verluidt op vijf miljoen euro voor de centrale verdediger, die ook als rechtsback uit de voeten kan.”

LEES OOK: Feyenoord en PSV gaan strijd met Ajax aan om felbegeerd doelwit

Italiaanse interesse

Young beleefde in het voorbije seizoen zijn doorbraak in de Spartaanse hoofdmacht. Hij kwam uiteindelijk tot 26 wedstrijden in de Eredivisie en twee optredens in de KNVB-beker. Kapteijns noemt Young de ‘relevatie van het seizoen bij Sparta’. De multifunctionele verdediger heeft in Rotterdam nog een contract tot de zomer van 2029. Bovendien is PSV niet de enige club die hem op de korrel heeft. “Naast PSV hebben ook meerdere Italiaanse clubs hun interesse kenbaar gemaakt in Young”, zo weet het Algemeen Dagblad te melden.

