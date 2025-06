Frans medium onthult hoogte van Marseille-bod op Paixão

Het eerste bod van Olympique Marseille op bedraagt ruim twintig miljoen euro, zo weet Le Phocéen, een website die enkel nieuws over de Franse topclub brengt. De verwachting is dat de club uit Zuid-Frankrijk het bod bijna zal moeten verdubbelen om Feyenoord te overtuigen de Braziliaan te verkopen.

Zaterdag kwam naar het nieuws naar buiten dat Paixão in de belangstelling staat van Marseille. Volgens 1908.nl is de Franse topclub momenteel ‘serieuze stappen’ aan het ondernemen om de vleugelspeler naar Ligue 1 te halen. “De Franse topclub heeft een eerste bod uitgebracht op de Braziliaanse aanvaller”, klonk het. Waar de Feyenoord-gerichte website geen melding maakte van de hoogte van het bod, werd wel gesteld dat een transfer van Paixão een recordsom zou opleveren. Dat record is momenteel in handen van Santiago Giménez, die afgelopen winter inclusief bonussen voor zo’n 35 miljoen euro naar AC Milan vertrok.

Volgens Le Phocéen komt het geboden bedrag echter bij lange na niet in de buurt van een transferrecord voor Feyenoord. De Franse website stelt namelijk dat de clubleiding van Marseille een bod van ‘ruim twintig miljoen euro’ heeft ingediend bij Dennis te Kloese. Daardoor lijkt de kans groot dat het eerste bod van L’OM niet voldoende zal zijn om Paixão over te nemen.

Lang geldt als tweede optie

Mochten Feyenoord en Marseille er niet uitkomen, is de Franse topclub nog altijd van plan een linksbuiten uit de Eredivisie te halen. Eerder op de dag werd namelijk bekend dat Noa Lang in beeld is als alternatief voor Paixão. Als de Fransen zich op de PSV’er gaan richten, zullen ze wel moeten afrekenen met de concurrentie van Napoli.

