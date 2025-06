‘Slecht nieuws voor Feyenoord en Ajax na bod van 12 miljoen’

RB Leipzig heeft een bod van twaalf miljoen euro gedaan op van het Turkse Göztepe, zo weet DHA. De Braziliaanse spits is serieus in beeld bij Ajax en Feyenoord, maar de nummers twee en drie van Nederland moeten nu vrezen.

Feyenoord nam in de slotfase van de winterse transferperiode afscheid van Santiago Giménez en hoopte zich in de laatste dagen van de window nog te versterken met een nieuwe spits. Die kwam er in de persoon van Stephano Carrillo, maar ook Rômulo was destijds in beeld in De Kuip. Hoewel de Braziliaan niet vertrok uit Turkije, wist Voetbal International te melden dat Feyenoord hem nog steeds volgt voor komende zomer. Eind april werd duidelijk dat Ajax de spits ook in beeld heeft en de aartsrivaal wil aftroeven.

Rômulo zou verder ook in de belangstelling staan van Galatasaray, Fenerbahçe, Besiktas en AS Roma. DHA voegt nog enkele andere clubs aan dat lijstje toe. Zo zouden AS Monaco, Fulham en Anderlecht ook in de race zijn voor de Braziliaan. De meest concrete club is echter RB Leipzig. De Duitsers zouden zelfs al een bod van twaalf miljoen euro exclusief bonussen hebben gedaan op de spits, waardoor de kans op slagen voor Feyenoord en Ajax afneemt.

Dat Rômulo de interesse van veel clubs uit Europa geniet, is niet vreemd te noemen. De spits kende namelijk een goed seizoen bij Göztepe; in 33 duels in alle competities was hij zeventien keer trefzeker, terwijl hij ook tien keer een ploeggenoot in staat stelde te scoren. De spits staat pas sinds afgelopen winter onder contract bij de Turkse club, dat hem het jaar ervoor al had gehuurd van Athletico Paranaense.

