Driessen weet zeker: ‘Daar zit het probleem bij Brobbey’

heeft allesbehalve een goed seizoen achter de rug bij Ajax. De spits had de grootst mogelijke moeite met het maken van doelpunten, waardoor velen op zoek gingen naar een oorzaak. Volgens Valentijn Driessen komt dat door de manier waarop Ajax in de jeugdopleiding met spelers omgaat.

Brobbey kende afgelopen seizoen op persoonlijk vlak een matig jaar. Nadat hij in het rampjaar 2023/24 voor Ajax in 43 duels voor 22 treffers had gezorgd, wist de bonkige spits afgelopen seizoen ineens nauwelijks meer tot scoren te komen. In 44 duels liet hij het net slechts zeven keer bollen. Zijn eerste van vier treffers in de Eredivisie maakte Brobbey pas eind november, in de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. Uiteindelijk hebben zijn matige prestaties ervoor gezorgd dat Ronald Koeman hem ook niet heeft geselecteerd voor Oranje.

Driessen schrijft in zijn column in De Telegraaf dat hij wel weet waar de problemen van Brobbey zijn begonnen: in de jeugdopleiding. “De jeugdopleiding in Nederland, vooral die van Ajax, is altijd toonaangevend geweest en vaak gekopieerd. Hij deed niet onder voor die van FC Barcelona. Talent is er voldoende in ons land en de grootste talenten willen het liefst naar Ajax”, schrijft de journalist, die ziet dat er de laatste jaren veel minder toptalenten doorbreken in de Johan Cruijff ArenA. “Dat ligt aan Ajax zelf.” Als voorbeeld neemt hij de uitspraken van Gerard van der Lem, die jaren in de jeugdopleiding van de Amsterdammers heeft gewerkt. “Als hij keer op keer constateert dat er niet goed wordt gewerkt met talentvolle spelers, moet Ajax zich dat aanrekenen.”

Recent zette Van der Lem bij RTV Noord-Holland ook zijn vraagtekens bij de spitsentraining bij de jeugdploegen, haalt Driessen aan. “De vermaarde spits John Bosman, één van Nederlands beste aanvallende koppers, stond op de middenlijn ballen in te spelen, terwijl de onbekende hoofdtrainer de spitsen vertelde wat ze goed en verkeerd deden”, schetst de journalist de situatie. “De omgekeerde wereld en de oorsprong van het probleem Brian Brobbey.”

