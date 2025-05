Terugkeer Heitinga bij Ajax groot nadeel voor Van der Vaart: 'Ik had het liever niet'

Voor Rafael van der Vaart kleeft er een groot nadeel aan de terugkeer van John Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. Van der Vaart legt bij Ziggo Sport uit dat het feit dat hij jarenlang samenspeelde met Heitinga hem bij zijn werkzaamheden als analist behoorlijk in de weg kan komen te zitten.

Ajax nam daags na de laatste wedstrijd van het seizoen afscheid van hoofdtrainer Francesco Farioli en presenteerde vandaag (zaterdag) zijn opvolger. Heitinga keert twee jaar na zijn korte interim-periode terug, in zijn kielzog stelt de club een andere oud-hoofdtrainer (Marcel Keizer) aan als zijn assistent. Het duo heeft een tweejarig contract ondertekend.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Heitinga begint direct na presentatie bij Ajax over Farioli

Ziggo-presentator Sam van Royen vraagt Van der Vaart tijdens de voorbeschouwing op de Champions League-finale of hij Heitinga zou hebben aangeraden om weer aan de slag te gaan in Amsterdam. "Het is natuurlijk vervelend als je iemand zo goed kent en je doet het werk wat wij doen", lacht de oud-middenvelder. "Ik had het liever niet, omdat je hem af en toe natuurlijk ook een draai om de oren moet geven als het slecht gaat. Dat gaan we ook zeker doen, maar ik hoop gewoon dat het goedkomt", aldus Van der Vaart.

LEES OOK: 'Hoogstaande kwaliteit en spelvreugde, een genot om onder Heitinga en Keizer te spelen'

"Het is wel een echte Ajacied, Johnny is bij de fans echt nummer één", vervolgt Van der Vaart. "Dus wat dat betreft hebben ze wel voor de gemakkelijke weg gekozen, iedereen tevreden. Wat ik van de spelers hoor was iedereen ook heel erg tevreden over hem, in dat halfjaartje, dat snap ik dan nog wel." Dat ook Keizer opnieuw in Amsterdam neerstrijkt verraste Van der Vaart wel: "Daar had ik helemaal niet meer aan gedacht." Van der Vaart noemt het moment van instappen 'best wel pittig' voor Heitinga en Keizer': "Farioli heeft het eigenlijk gewoon heel goed gedaan, met dit materiaal. Dus ik ben wel benieuwd."

'Moeilijk moment voor Heitinga om in te stappen' 👀

Marco van Basten, Rafael van der Vaart en Wesley Sneijder over de nieuwe trainer van Ajax 🗯️#ZiggoSport pic.twitter.com/qbVMohCJf2 — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) May 31, 2025

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 Grote vraagtekens bij trainersduo Ajax: 'Niet onmogelijk, maar ik geloof daar niet in' 🔗

👉 Woerts kondigt vertrek bestbetaalde Eredivisie-speler aan: 'Terug naar zijn roots' 🔗

👉 Parool zinspeelt op nóg een terugkeer bij Ajax: 'Hij koestert de wens...' 🔗

👉 Wild gerucht: 'Ajax wil nóg een Europa League-finalist van 2017 terughalen' 🔗