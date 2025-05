'Hoogstaande kwaliteit en spelvreugde, een genot om onder Heitinga en Keizer te spelen'

doet in gesprek met NRC een boekje open over het nieuwe trainersduo van Ajax, John Heitinga en Marcel Keizer. De huidige middenvelder van Sparta Rotterdam was in het seizoen 2016/17 de aanvoerder van Jong Ajax, dat met Keizer als hoofdtrainer en Heitinga als zijn assistent als tweede eindigde in de Keuken Kampioen Divisie.

Jong Ajax vergaarde in het bewuste seizoen maar vier punten minder dan de uiteindelijke kampioen, VVV-Venlo. Met 93 gemaakte doelpunten waren de Amsterdamse talenten bovendien de meest scorende ploeg op het tweede niveau. Niet zo gek: Keizer en Heitinga konden onder meer een beroep doen op latere internationals als Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny van de Beek en Noussair Mazraoui.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Wim Kieft: 'Onbegrijpelijk dat hij over het hoofd is gezien als Ajax-trainer'

Clement vertelt dat Keizer en Heitinga tegenstanders wilden 'afbluffen' met 'typisch Ajax-voetbal': dominant spel in balbezit en hoog druk zetten zodra balverlies werd geleden. Het duo zorgde voor 'hoogstaande kwaliteit' en 'spelvreugde', aldus Clement: "Dat jaar was voor ons een genot om te spelen." Keizer noemt hij tactisch een van de beste trainers waar hij in zijn loopbaan mee te maken heeft gehad: "Hij is geobsedeerd door de manier van spelen, neemt daar het hele team in mee." Daarnaast zorgde de trainer in de woorden van Clement zowel voor 'duidelijkheid' als 'vrijheid' voor zijn spelers.

LEES OOK: Heitinga begint direct na presentatie bij Ajax over Farioli

Heitinga had zijn actieve loopbaan pas een half jaar voor het bewuste seizoen beëindigd, het assistentschap bij de Jong-ploeg betekende zijn eerste stap in de trainerswereld. Clement roemt vooral de manier waarop Heitinga de spelers individueel begeleidde: "Hij was veel bezig met verdedigers, maar ook met aanvallers, gaf ze een ander perspectief." Tussen beide trainers, die nu in omgekeerde rolverdeling bij de hoofdmacht aan de slag gaan, bespeurde Clement een 'klik' - "al zouden de twee in de jaren erna niet meer samenwerken", schrijft NRC.

