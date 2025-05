Witte rook uit Amsterdam: Ajax maakt komst Heitinga wereldkundig

John Heitinga wordt de nieuwe hoofdtrainer van Ajax, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Marcel Keizer zal Heitinga in Amsterdam bijstaan als assistent. Beiden teken een contract tot medio 2027 in de Johan Cruijff ArenA.

Na het vertrek van Francesco Farioli bij Ajax moesten de Amsterdammers op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer. In eerste instantie werd gedacht aan Erik ten Hag, Paul Simonis en Michael Reiziger, maar besloten allen andere avonturen aan te gaan. Uiteindelijk kwam Ajax daardoor uit bij het duo van Heitinga en Keizer, waarbij eerstgenoemde als hoofdtrainer actief zou gaan worden.

Inmiddels heeft Ajax de terugkeer van Heitinga en Keizer bevestigd. Heitinga was het afgelopen seizoen als assistent van Arne Slot werkzaam bij Liverpool en verliet Ajax de vorige keer in 2023. Destijds was hij werkzaam als interim-trainer na het ontslag van Alfred Schreuder. In de zomer wilde hij graag aanblijven, maar Sven Mislintat besloot Maurice Steijn de baan te geven. Ook als speler heeft Heitinga jaren in Amsterdam gespeeld. In totaal kwam de voormalig verdediger tot 218 duels in de hoofdmacht, waarin hij 25 keer scoorde en drie assists gaf. Bij Ajax zal hij nu worden bijgestaan door Keizer, die zelf tussen juli en december 2017 aan het roer stond in Amsterdam.

Technisch directeur Alex Kroes Is zeer blij met de aanstelling van Heitinga. “John is een goede trainer met een enorme drive”, stelt hij op de clubwebsite. “Hij is ambitieus en heeft zich de afgelopen jaren in de Premier League en in de UEFA Champions League verder ontwikkeld. Marijn en ik hebben vorig jaar al met hem gesproken en sindsdien hebben we contact gehouden. John kent de club goed en wij zijn ervan overtuigd dat hij samen met Marcel onze spelers beter gaat maken en gaat voortborduren op de vooruitgang die sinds vorige zomer is geboekt, bijvoorbeeld op het gebied van topsportcultuur en discipline. Het is goed dat vroeg in de zomerstop duidelijk is dat zij vanaf eind juni voor de groep staan. Marijn en ik kunnen nu samen met John en de andere betrokkenen verder werken aan de compositie voor komend seizoen.”

Welcome home, John Heitinga! ❌❌❌ — AFC Ajax (@AFCAjax) May 31, 2025

