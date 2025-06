‘Deur bij PSV is niet dicht voor Depay’

PSV heeft nog altijd contact met , zo bevestigt clubwatcher Marco Timmer van Voetbal International. De aanvaller van Corinthians wordt op social media weer in verband gebracht met een terugkeer naar Eindhoven, maar dat is deze zomer niet aan de orde. In de toekomst kan een terugkeer er nog wel van komen.

Afgelopen week kwam naar buiten dat Corinthians het financieel zeer lastig heeft. Volgens ESPN Brasil heeft de gevallen Braziliaanse topclub moeite met het betalen van salarissen en bonussen. Een aardig deel daarvan is bedoeld voor Depay. Naar verluidt moet de Oranje-international een totale som van 750.000 euro ontvangen van zijn werkgever, maar heeft de club dat geld momenteel niet in bezit. Depay zou bij de clubleiding hebben aangegeven hier niet van gediend te zijn. Het bestuur zou de Nederlander zijn bonus graag uitbetalen, maar geeft vooralsnog prioriteit aan het betalen van salarissen van spelers.

Door de situatie van Depay in Brazilië wordt hij op social media gelinkt aan een vertrek uit Zuid-Amerika en een terugkeer bij PSV. Dat is echter niet aan de orde, zo schrijft Timmer op X. “Uiteraard duikt in iedere transferperiode de naam van Memphis op in relatie tot PSV”, begint de clubwatcher. “De club staat altijd in contact met de 31-jarige aanvaller, maar een terugkeer naar Nederland lijkt nu niet aan de orde. Memphis heeft nog een contract bij Corinthians met een giga salaris...”

Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad bevestigt dat bronnen aan hem hebben gemeld dat een terugkeer van Depay naar het Philips Stadion in seizoen 2025/26 ‘niet aan de orde’ is. Wel houdt de clubwatcher een slag om de arm voor de toekomst. “Wellicht daarna nog ooit, de deur is niet dicht wat dat betreft.”