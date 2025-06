'PSV nadert akkoord met concurrent voor Olij'

PSV is dicht bij het binnenhalen van . Dat meldt de PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad, Rik Elfrink. De Israëlische doelman staat momenteel nog tot 2028 onder contract bij Bayern München.

Eerder dit seizoen werd duidelijk dat doelman Walter Benítez zijn contract bij PSV niet zou gaan verlengen. Ook lijkt het steeds waarschijnlijker dat tweede keeper Joël Drommel Eindhoven deze zomer gaat verlaten. PSV moet dus op zoek naar twee nieuwe doelmannen.

Eerder op dinsdag meldde Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad dat PSV een overeenkomst nadert met Sparta Rotterdam over het binnenhalen van Nick Olij. Inmiddels zou ook een overstap van Peretz dichtbij zijn volgens de clubwatcher.

Het zou in eerste instantie gaan om een huurdeal, maar mét een optie tot koop. Peretz was de afgelopen seizoenen de reservedoelman van Bayern, achter Manuel Neuer. Twee jaar geleden kwam de Israëliër over van Maccabi Tel Aviv voor zo’n vijf miljoen euro. In totaal kwam de doelman zeven keer in actie voor Der Rekordmeister.

Volgens Israëlische media is keeper Daniel Peretz heel dicht bij een overgang van Bayern München naar PSV. Zoals eerder gemeld zou het om huur met een optie tot koop gaan. Later meer. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 3, 2025

