'Ajax en PSV lonken naar Chelsea-speler met tien Eredivisiegoals achter zijn naam'

Ajax en PSV hebben interesse in Chelsea-spits . Dat meldt de Britse krant The Sun. Broja speelde het afgelopen seizoen op huurbasis voor Everton en werd in het verleden uitgeleend aan Vitesse.

Broja werd het afgelopen seizoen uitgeleend aan Everton, maar kende een lastige periode. Door blessures aan zijn achillespees en zijn enkel, kwam de Albanese international tot slechts elf officiële wedstrijden. Eerder werd de spits in de Premier League uitgeleend aan Fulham en Southampton.

LEES OOK: Perisic hint op Instagram naar toekomstplannen

Artikel gaat verder onder video

In het seizoen 2020/2021 werd Broja aan Eredivisie-ploeg Vitesse uitgeleend. Dat jaar maakte de inmiddels 23-jarige spits tien doelpunten en gaf hij twee assists. Ook in de KNVB-Beker maakte hij een goal en gaf hij een assist.

Een terugkeer naar Nederland lonkt nu, volgens The Sun. Naast Ajax en PSV zouden er nog twee gegadigden zijn voor de handtekening van de aanvaller met 25 interlands voor Albanië. Ook AC Milan en RB Leipzig, die beide niet geplaatst zijn voor Europees voetbal, worden genoemd.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Slot geeft eerlijke mening over Heitinga en Ajax: 'Als John slim is...' 🔗

👉 Boskamp: 'Ben je nou helemaal gestoord geworden? Hij maakt Ajax toch niet beter, man!' 🔗

👉 Spaan hekelt Ajax: ‘Eerder arrogantie dan zelfkennis’ 🔗

👉 Grootste verlies in clubhistorie dreigt voor Ajax 🔗

👉 Sem Steijn onthult wat Jari Litmanen in de Johan Cruijff ArenA tegen hem zei 🔗