Kraay junior in de bres voor 'buitenbeentjes' van Ajax en PSV: 'Dat is zo makkelijk'

Hans Kraay junior heeft het opgenomen voor en Noa Lang. De spits van Ajax en de buitenspeler van PSV krijgen doorgaans veel kritiek, maar dat is volgens de ESPN-verslaggever te makkelijk.

Voor Brobbey en Lang waren het uiteenlopende seizoenen. De Ajax-spits kende een matig seizoen en was in dertig Eredivisie-wedstrijden slechts viermaal trefzeker. Bovendien moest Brobbey het kampioenschap met Ajax aan PSV laten, nadat een voorsprong van negen punten vergooid werd in de laatste vijf wedstrijden. Door de inzinking van Ajax ging het PSV van Lang er met het kampioenschap van door.

Bij Matchday gaat Kraay junior in op zijn goede band met Brobbey. "Ik vind het zo makkelijk om hem af te maken omdat hij er nu maar vier of vijf gemaakt heeft, in tegenstelling tot vorig seizoen. Daar worstelt hij zelf ook mee, dat vindt hij zelf ook verschrikkelijk", weet de verslaggever. "Hij gaat echt niet vrolijk naar huis na een wedstrijd waarin hij weer niet gescoord heeft. Zij hebben allemaal hetzelfde verdriet en dezelfde teleurstelling als wij. En op de een of andere manier voelt het wel alsof ik Brian begrijp."

Naast Brobbey heeft Kraay junior ook een goede band met Lang. "Ik houd wel een beetje van de buitenbeentjes. Er is veel kritiek op Noa Lang ook. Het is zo makkelijk om een heel vervelend columnpje over hem te schrijven omdat hij half Marokkaans praat. Wat maakt mij het nou uit dat hij half Marokkaans praat?", vertelt hij over de PSV-aanvaller.

"Hij maakt muziek en heeft het geluk dat hij een trainer heeft die zegt: ga maar doen. Dat is het mooie aan Peter Bosz. Er zitten andere mindere punten aan Bosz, het is niet altijd een hele vrolijke man. Maar dit laat hij hem wel gewoon doen", vervolgt Kraay junior, die weet dat Lang 'lak aan iedereen' heeft. "Ook aan supporters die hem uitfluiten. En dan gaat hij niet een week later zoete koekjes bakken en leuk doen. Nee, de supporters moeten maar bij hem terugkomen. En hij heeft geen lange tenen, in een wereld met zóveel lange tenen en afgunst. Deze jongen is nooit beledigd", besluit het televisieboegbeeld.

