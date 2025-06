Brobbey spreekt zich duidelijk uit over toekomst

wil deze zomer vertrekken bij Ajax, zo weet clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad. De spits worstelde het hele seizoen met zijn vorm en is ook niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. Gezien zijn dure contract zou ook Ajax graag meewerken aan het vertrek van de spits.

Brobbey werd door Koeman niet opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dinsdag legde de bondscoach op zijn persconferentie uit waarom hij deze keuze heeft gemaakt. De keuzeheer stelde dat het vooral een fysiek probleem was, maar dat ook de vorm van de spits een optelsom vormde. “Tijdens de wedstrijd tegen Groningen had Brobbey last van de enkel en de knie”, vertelt Inan in de AD Voetbalpodcast. “Toen hebben ze gesproken en heeft Koeman besloten hem er niet bij te halen. Uit zijn woorden kon je ook opmaken dat het niet alleen een fysiek verhaal was want Brobbey heeft een verschrikkelijk seizoen achter de rug.”

Ook Michael Reiziger heeft besloten Brobbey niet op te roepen voor Jong Oranje, dat deze zomer deelneemt aan het EK in Slowakije. Daardoor is de aanvaller inmiddels aan zijn vakantie begonnen. “Ik denk dat dit niet verkeerd is”, stelt de Ajax-volger. “Hij is nu uit de sleur, trekt die vorm niet nog even door naar Oranje, met de spotlights, kritiek en eventuele nieuwe gemiste kansen. Ik denk niet dat het verkeerd is dat Brobbey nu ergens in de zon ligt en een streep onder het seizoen zet.” Volgens de journalist is Brobbey eraan toe om nu te ‘resetten’. “Op naar het nieuwe seizoen, en misschien wel op naar een nieuw avontuur.”

Brobbey stond afgelopen winter al in de belangstelling van West Ham United, maar uiteindelijk maakte hij het seizoen af in de Johan Cruijff ArenA. Een aantal weken geleden sprak Inan al met de bonkige spits over zijn toekomst. “Hij gaf toen aan dat hij het gevoel had dat het tijd werd voor een nieuwe omgeving. Dat was hij heel sterk aan het overwegen”, blikt de clubwatcher terug op dat gesprek. “Ajax staat zoals we weten ook open voor een transfer van Brobbey. Die verkopen hem het liefst, ook omdat hij een oud en duur contract heeft.”

