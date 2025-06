Taylor heeft één eis voor hij aan transfer wil denken

staat na een sterk seizoen op de nominatie om te vertrekken bij Ajax. De middenvelder is toe aan een vervolgstap, zo geeft hij zelf toe. Toch zou hij het geen straf vinden om langer in Amsterdam te blijven, als er geen club komt aan die zijn enige eis voldoet.

Op 23-jarige leeftijd is Taylor niet meer weg te denken uit de basis bij Ajax. Het afgelopen seizoen heeft de middenvelder zich uitstekend ontwikkeld, wat terug te zien is in zijn productie. In 52 officiële wedstrijden wist hij vijftien keer te scoren, terwijl hij ook acht assists gaf. “Ik voel me al met al klaar voor een volgende stap”, stelt de international van Jong Oranje in gesprek met het Algemeen Dagblad. “Dat zit niet alleen in het afgelopen seizoen.” Ook het aantal wedstrijden dat hij in het eerste van Ajax heeft gespeeld telt hier voor Taylor mee. “De ambities zijn dan ook daar, maar ik zit bij mijn favoriete club nu.”

Taylor geeft aan ‘niet veel mooier’ te vinden dan Ajax. “Er is dus ook niet veel waar ik Ajax voor wil inruilen”, legt hij uit. De middenvelder heeft als enige eis dat een club waar hij een transfer naartoe wil maken een ‘heel mooie club’ moet zijn. “En als er niet een heel mooie club komt, speel ik liever heel mijn hele leven bij Ajax. Het is dus geen uitgemaakte zaak.” Taylor heeft er ook over gesproken met technisch directeur Alex Kroes. “Hij gunt me een mooie stap, maar gaf aan dat hij me ook graag nog een jaar ziet blijven.”

'Lastig om over transfer te praten'

Voor Taylor is het op dit moment nog lastig om over zijn toekomst te spreken. “Want niks is zeker”, verklaart hij. “Ik kan hier wel van alles roepen, maar ik weet niet wat de toekomst brengt.” De linkspoot benadrukt wel de ambitie te hebben naar een ‘mooie, grotere club’ te gaan. “Komt die niet, dan is Ajax mooi en groot genoeg om te blijven. Ik meen het als ik zeg: voor mij is er weinig mooier dan Ajax.”

