De spitspositie bij Ajax is al tijden onderwerp van gesprek. Brian Brobbey en Wout Weghorst worden in verband gebracht met een vertrek uit Amsterdam, terwijl de club aan nieuwe spitsen wordt gelinkt. Wie in elk geval niet de nieuwe aanvalsleider wordt, is . De Ghanese speler heeft in een interview met SportsBoom aangegeven niet weg te willen bij Union Sint-Gillis.

Onder Francesco Farioli was Brobbey afgelopen seizoen de eerste spits, terwijl Weghorst het moest doen met vaste invalbeurten. De basisspits maakte zeven goals in 44 officiële wedstrijden, de invaller maakte er elf in 33 duels. Regelmatig gingen er stemmen op om Weghorst tot eerste spits te promoveren, maar Farioli wilde daar niet aan.

De afgelopen tijd worden beide spitsen naar de uitgang van de Johan Cruijff ArenA geschreven. Brobbey zou ‘zinspelen op een vertrek’ en zijn zaakwaarnemer José Fortes Rodriguez noemde eerder al Sevilla en Real Betis als opties voor een overstap. Verder berichtten Turkse media over de wens van Weghorst om terug te keren bij Besiktas.

Ajax zou bij een afscheid van een van beide aanvallers op zoek moeten naar een nieuwe spits. Op dinsdag werd Chelsea-spits Armando Broja al in verband gebracht met een transfer naar de nummer twee van de Eredivisie. Volgens SportsBoom werd ook al Fuseini gelinkt aan Ajax en Lazio. De Ghanese spits werd afgelopen seizoen kampioen van België met Union Sint-Gillis. In gesprek met de nieuwssite gaat Fuseini in op de interesse: “Niets leidt me op dit moment af. Het is mijn doel om mijn club te laten excelleren in Europa. Ook het verdedigen van de titel lijkt me fantastisch.”

