‘Weghorst vertelt directie dat hij Ajax wil verlaten’

wil Ajax deze zomer verlaten, meldt de Turkse journalist Serkan Morova. De spits zou terug willen keren naar Besiktas, waar hij een half seizoen speelde op huurbasis. Weghorst heeft nog een contract van een jaar in Amsterdam.

In een praatprogramma van het YouTube-kanaal Rabona uit Turkije, wordt de wedstrijd van Besiktas van het afgelopen weekend besproken. Ook komt het onderwerp Weghorst aan bod. Morova onthult: “Wout Weghorst heeft aan de directie van Ajax laten weten dat hij de club wil verlaten.”

Volgens de journalist zou Weghorst graag terugkeren bij Besiktas. De 32-jarige spits speelde daar als huurspeler van Burnley tussen juli 2022 en januari 2023. In Turkije maakte hij negen goals in achttien wedstrijden. Bovendien gaf hij vier assists. Ondanks een succesvol eerste halfjaar vertrok Weghorst in januari voor een niet te weigeren kans om uitgeleend te worden aan Manchester United.

Marava beweert dat Besiktas Weghorst niet als eerste spits beschouwt, maar dat de Tukker dan als tweede spits aan de slag zou gaan bij de Turkse gigant. Dat is opvallend, want bij Ajax begint de 43-voudig Oranje-international de meeste wedstrijden ook op de bank. Firat Günayer, commentator van beroep, is ook aanwezig bij het praatprogramma en weet waarom Weghorst desondanks voor Besiktas zou kiezen: "We weten dat zijn hart hier ligt."

ÖZEL HABER | Wout Weghorst, Ajax'tan ayrılma isteğini kulüp yetkililerine iletti.



Hollandalı golcü Beşiktaş'a gelmeye sıcak bakıyor. Beşiktaş ise planlamasında 1. forvet olarak Weghorst'u düşünmüyor. (@rabonadigital) pic.twitter.com/TLZBNklIuC — Serkan Morova (@sekmorova) May 19, 2025

