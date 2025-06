Derksen twijfelt aan Heitinga: ‘Grote gok, nog nooit op eigen benen gestaan’

Johan Derksen is niet enthousiast over de officiële aanstelling van John Heitinga als nieuwe hoofdtrainer van Ajax. Dat laat de nestor van Vandaag Inside weten tijdens een extra ingelaste uitzending van het programma, waarin ook VVD-partijleider Dilan Yesilgöz te gast is. De politica is wel fan van de keuze voor Heitinga.

Tijdens de extra uitzending van Vandaag Inside ter gelegenheid van de val van het kabinet, is VVD-leider Yesilgöz te gast. Het is bekend dat de politica fan is van Ajax, dus na een lang gesprek over de politiek is de Amsterdamse blij dat ze een kijkersvraag krijgt over de nieuwe trainer, Heitinga: “Ja, daar vind ik wél wat van, tof!”, roept Yesilgöz naar Wilfred Genee, die de vraag stelt.

Genee vergelijkt de mislukte kampioensrace van Ajax tussendoor nog met de laatste verkiezingsuitslag van de VVD: “Steeds op winst staan en het dan nog weggeven.” “Ja, dat was heftig”, reageert de Ajax-supporter, die daarna toch ingaat op Heitinga. “Ik ben wel benieuwd naar hem, eigenlijk. Ik vond het heel jammer dat Farioli wegging, maar ik vind Heitinga wel een hele leuke.”

Derksen is niet zo enthousiast als Yesilgöz: “Ik vind het een grote gok, want die man heeft nog nooit op eigen benen gestaan. Hij is overal assistent geweest en toen hij even op eigen benen stond bij Ajax (2023, red.), was het een soort weifelaar waar niets vanuit ging.”

