Derksen begint Vandaag Inside met sneer naar collega: ‘Hij is ongeschikt’

Johan Derksen heeft in de extra uitzending van Vandaag Inside ter gelegenheid van de kabinetsval uitgehaald naar Johnny de Mol. De presentator van het praatprogramma De Oranjezomer, dat voor één avond moet wijken voor Vandaag Inside, is volgens Derksen een ongeschikte presentator voor een talkshow.

Vanwege de val van het kabinet-Schoof is er een extra uitzending van Vandaag Inside ingelast. Dat had heel wat voeten in de aarde. Normaal gesproken zou De Oranjezomer op televisie zijn gedurende de zomermaanden, als vervanging van Vandaag Inside. Vanwege de kabinetsval is de show met De Mol uit de programmering gehaald. Bovendien heeft Derksen voor de uitzending zijn vakantie moeten onderbreken.

Genee vraagt aan het begin van de uitzending cynisch hoe de vakantie van Derksen was. "Ik vermaak me wel, maar ik werd verrast door deze oproep." De Snor vindt het tegelijkertijd 'heel logisch' dat hij is ingevlogen voor de gelegenheidsuitzending en deelt een sneer uit aan De Mol, de presentator van het programma dat ervoor moest wijken: “Het is lullig en we vinden Johnny allemaal een ontzettend leuke jongen en we hebben allemaal een zwak voor hem, maar hij is niet geschikt om een talkshow te doen.”

'De Mol mist de gunfactor'

Eerder gaf ook René van der Gijp aan zijn twijfels te hebben bij de presentatierol van De Mol, die de zieke Hélène Hendriks voor langere tijd vervangt in De Oranjezomer: “Hélène heeft zó de gunfactor, ook bij ons publiek. Ik denk dat die kleine Johnny de Mol een redelijk probleem zal krijgen op SBS6, want die is geen onderdeel van die factor.”

