'Wilfred Genee moet tegen zichzelf in bescherming genomen worden'

Johan Derksen stoort zich ook tijdens zijn vakantie aan Wilfred Genee. Donderdagavond opende Genee de uitzending van De Oranjezomer met een live-uitvoering van zijn nieuwe nummer Zoek Jezelf Broeder – een cover van cabaretduo Van Kooten en De Bie. Volgens Derksen zong Genee vals en moet hij ‘tegen zichzelf in bescherming genomen worden’.

Vorige week vrijdag zong Genee het nummer ook al bij de afsluiting van het Vandaag Inside-seizoen. Toen had Derksen al geen zin om het nummer aan te horen en verliet hij de uitzending voortijdig. Donderdagavond zat hij wel voor de tv toen Genee te gast was bij De Oranjezomer, het programma dat wordt gepresenteerd door Johnny de Mol, om zijn nieuwe single nogmaals ten gehore te brengen.

Derksen noemt het optreden ‘het allerergste’ uit de eerste uitzendweek van De Oranjezomer. “Tot mijn verbijstering zag ik collega Wilfred Genee weer met dat vreselijke liedje van ‘m. Die stond daar weer als een volleerd volkszanger vals te zingen”, zegt de oud-voetballer in de podcast Groeten uit Grolloo. “Het is een soort obsessie van Wilfred en hij mot langzamerhand tegen zichzelf in bescherming genomen worden. Hij doet er niemand kwaad mee, maar hij zet zichzelf keer op keer voor lul. Als je niet kunt zingen, moet je zeker niet live gaan zingen op de Nederlandse tv.”

'Ik wilde het over vrouwenstandpunt SGP hebben'

Genee haalt zelf wel veel plezier uit het zingen. “Alles moet wijken voor het zingen. Wilfred komt altijd op het laatste moment binnen bij Vandaag Inside, maar toen hij het liedje moest zingen – en daar heb ik verder niks op tegen – is hij hyper en is hij twee uur voor de uitzending al het geluid aan het testen”, merkt Derksen op. “Het was de vrijdag voordat de SGP zou stemmen over of er vrouwen toegelaten zouden worden in politieke functies. De SGP is een gedateerde sekte en de enige organisatie in Nederland waar vrouwen hun mond moeten houden. Daar wilde ik over beginnen, maar dat moest wijken, want Wilfred moest z’n liedje zingen.”

