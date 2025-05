Joling opent Vandaag Inside met bizarre vraag aan Genee en biedt direct daarna zijn excuses aan

Gerard Joling is vrijdagavond te gast in Vandaag Inside en besluit direct bij de start van de uitzending een tamelijk bizarre vraag te stellen aan presentator Wilfred Genee. Die heeft namelijk met een koortslip plaatsgenomen op zijn vaste plek in de talkshow. "Heb je een of andere baviaan liggen likken, ofzo?", wil de zanger tot hilariteit van de hele studio weten.

Genee kondigt Joling op zijn gebruikelijke enthousiaste manier aan: "Is het roze, is het roze? Het is Gerard Joling, ja!", roept de presentator, waarop de zanger meteen scherp uit de hoek komt. "Hij probeert het een beetje af te leiden van zijn koortslip. Hoe kom je daar nou weer aan? Heb je aan een of andere baviaan liggen likken, ofzo? Het is een soort herpes, dat terug komt, toch? Hoe heb je dat opgelopen?", vraagt Joling.

Daarop reageert de presentator serieus: "Dat klopt inderdaad, ja. Ik weet wel hoe ik het heb opgelopen, in mijn jeugd. Mijn moeder had het, die heeft het aan ons overgegeven. Mijn zus heeft het ook." Joling bindt in: "Oh, dat is geen grap. Sorry daarvoor." Genee daarop uit dat de koortslip vooral de kop opsteekt als hij moe is en weinig weerstand heeft. "We zitten op 180 uitzendingen, inmiddels weer", legt hij uit. "Ongelooflijk, wat zul je je zakken weer gevuld hebben, jij", grapt Joling. "De laatste die dát mag zeggen dat ben jij wel natuurlijk", lacht Genee.

