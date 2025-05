Derksen stapt boos naar eindredactie Vandaag Inside: 'Deze juffrouw voegt niks toe'

Johan Derksen is niet te spreken over de start van De Oranjezomer. Het programma dat Vandaag Inside vervangt grossiert in ‘C-gasten’, vindt Derksen. Hij is bijvoorbeeld niet te spreken over de aanwezigheid van Heleen van Royen, die in het verleden ook te gast was bij Vandaag Inside. Ook mist hij iemand als Jack van Gelder aan de talkshowtafel.

Johnny de Mol heeft zijn eerste uitzendweek er bijna op zitten. Derksen heeft momenteel vakantie, maar volgt het SBS6-programma wel. “Het zijn geen B-gasten, maar C-gasten”, concludeert hij in de podcast Groeten uit Grolloo. “We mogen Johnny allemaal – het is een ontzettend leuke jongen – maar dat komt er als presentator van een talkshow niet uit. Het wordt allemaal heel oppervlakkig.”

Artikel gaat verder onder video

“Het ergste wat ik zag, was Heleen van Royen”, vervolgt de oud-voetballer. “Die heeft ook een paar keer bij Vandaag Inside gezeten. Voor een juffrouw van zestig jaar ziet ze er fantastisch uit – het zal een paar centen gekost hebben – maar ze heeft helemaal niets te melden. Op een gegeven moment zat ze bij Vandaag Inside het tennistoernooi van haar eigen tennisclubje te promoten, alsof het nieuws was. Toen heb ik tegen de eindredactie gezegd: ‘Dit kan niet meer hoor, deze juffrouw. Die voegt helemaal niks toe.’”

Toch is ze uitgenodigd bij De Oranjezomer. “Nu zit ze er wéér, want ze is ontzettend geil op tv-optredens. Ze begint een hele reclamecampagne omdat ze nu op zestigjarige leeftijd op een platform verschijnt met pikante foto’s. Ik vind het echt mensonterend en ik vind ook niet dat een commerciële omroep gratis reclame moet laten maken voor dat soort onzin. Ik snap de leiding van De Oranjezomer niet. De eindredactie is dezelfde als die bij ons. Zij weten dat Heleen van Royen niets te melden heeft. Toch wordt ze er weer neergezet.”

'Waar is Jack van Gelder?'

Derksen mist één iemand, die er in het vorige seizoen van De Oranjezomer wel bij was. “Hoe is het mogelijk dat Jack van Gelder niet meer welkom is aan tafel? Je kunt een hekel hebben aan Jack, je kunt hem te rechts vinden, maar hij is wel een garantie voor discussie aan tafel. Hij is de man van de andere mening, en ook iemand die de mening van het volk vertegenwoordigt. Hij is dus heel belangrijk, maar nu mag uitgerekend Jack van Gelder niet meer aan tafel.”

VIDEO - Yves Berendse reageert op kritiek van Johan Derksen: 'Ouwe, chagrijnige bromsnor'

➡️ Meer nieuws over Johan Derksen

👉 Derksen vol ongeloof: 'Een belediging dat hij niet bij Oranje zit' 🔗

👉 Johan Derksen (76): 'Ik zie deze mevrouw niet als mijn opvolger' 🔗

👉 Johan Derksen doet onthulling over financiën van Jan Boskamp 🔗

👉 Derksen: 'Ik denk soms dat hij zich niet thuis voelt bij Vandaag Inside' 🔗

👉 Johan Derksen verlaat laatste uitzending Vandaag Inside voortijdig 🔗