Derksen: 'Ik denk soms dat hij zich niet thuis voelt bij Vandaag Inside'

Johan Derksen vindt Vandaag Inside ‘niet zo’n goed programma’. De vaste tafelgast merkt dat hijzelf, presentator Wilfred Genee en gast René van der Gijp allemaal ‘iets anders’ willen in de dagelijkse talkshow. Toch blijkt de drie-eenheid al enkele jaren zeer succesvol met hun programma, dat nu met zomerstop is.

“Ze worden weleens boos op mij, want ik vind het eigenlijk niet zo’n goed programma”, erkent Derksen in de Route 64-podcast van Henk Kuipers. “Ik vind het een beetje rommelig. Wilfred, René en ik zitten daar met z’n drieën. Aan de tafel hebben we een geweldige chemie, maar we willen alle drie iets totaal anders. Wilfred is helemaal gek van effectbejag, gekke filmpjes. Die fleurt helemaal op als er een zwarte meneer met een ontzettend grote lul uit zee komt lopen, of als er iemand uitglijdt en valt”, doelt Derksen op filmpjes die vaak worden getoond in de uitzendingen.

“René wil eigenlijk over voetbal praten. Die is uitermate geschikt voor een voetbalpogramma. Ik heb weleens het idee dat hij zich hier af en toe niet zo thuis voelt, als er politici aan tafel zitten”, vervolgt de oud-voetballer. “Ja, dat kan. We hebben dus alle drie verschillende ideeën. René is wel een verbindende factor. Hij is de ideale man tussen Wilfred en mij in. Hij heeft de lach aan zijn kont hangen, wat Wilfred en ik niet direct hebben. Alle cabaretiers zijn daar jaloers op.”

Toch heeft het programma dagelijks rond de miljoen kijkers. “De mix van onze drie ideeën blijkt een succesformule te zijn, dus laten we ons daar maar bij neerleggen. Er zijn af en toe wat spanningen, maar de hoogte van ons contract houdt de solidariteit in stand”, geeft Derksen toe.

