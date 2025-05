Derksen vol ongeloof: 'Een belediging dat hij niet bij Oranje zit'

Johan Derksen begrijpt niet waarom buiten de selectie van het Nederlands elftal is gevallen. Maandag maakte bondscoach Ronald Koeman zijn groep bekend voor de WK-kwalificatieduels met Finland (7 juni) en Malta (10 juni) en de spelmaker van FC Twente viel buiten de boot. Een belediging, vindt Vandaag Inside-boegbeeld Derksen.

Steijn scoorde vorig seizoen, inclusief de play-offs, 27 keer in 35 wedstrijden. Hij sloot de jaargang sterk af, maar werd niet beloond met een oproep voor Oranje. “Het is echt een belediging voor die jongen dat hij niet geselecteerd is”, oordeelt Derksen in de podcast Groeten uit Grolloo. “Hij is als middenvelder topscorer van de Eredivisie geworden.”

Derksen trekt de vergelijking met een andere middenvelder bij het Nederlands elftal. “Iedereen loopt weg met Frenkie de Jong, die geweldig kan voetballen, maar nooit scoort. Die voetbalt altijd rond de middenstip, een veilig gebied, waar hij geen beslissende dingen doet. Ik zie hem nooit in het strafschopgebied. Steijn heeft er wel een neusje voor.”

LEES OOK: Steijn viert transfer naar Feyenoord met aankoop van 1,25 miljoen

“Als bondscoach moet je Steijn koesteren”, vindt de oud-voetballer. “Welke middenvelder in Nederland is topscorer? Alleen hij. Ik denk dat Koeman een heel grote fout maakt door Steijn over het hoofd te zien. Alles draait om doelpunten maken en Steijn is een garantie voor goals. Geen enkele middenvelder heeft dat.”

Vind jij dat Sem Steijn een kans moet krijgen in Oranje? Laden... 77.3% Ja, absoluut! 8% Nee, nog niet. 13.9% Misschien, maar later. 0.8% Anders, namelijk... 827 stemmen

