Johan Derksen (76): 'Ik zie deze mevrouw niet als mijn opvolger'

Vandaag Inside-boegbeeld Johan Derksen (76) ziet in Yvonne Coldeweijer niet zijn opvolger. Online wordt door sommigen gesuggereerd dat Coldeweijer, met haar nieuwe programma op Net5, wordt klaargestoomd om Derksen in de toekomst te vervangen als meest prominente gezicht van Talpa.

Dit najaar begint Coldeweijer (38) met haar eigen televisieprogramma bij Net5. De titel daarvan is nog niet bekend, maar in het programma staan roddels, lifestyle en media centraal. In juli vorig jaar stopte Coldeweijer met het delen van geruchten op haar Instagram-kanaal, maar nu keert ze dus terug. Maakt Derksen zich al zorgen?

"Nu interesseert het mij helemaal geen hol wie mij opvolgt, maar ik zie in Coldeweijer niet mijn opvolger”, zegt de oud-voetballer in de podcast Groeten uit Grolloo. “Ik geloof ook niet dat Vandaag Inside, met wat hij hebben opgebouwd, moet veranderen in een soort juiceprogramma om in heel Nederland te gaan controleren wie buiten de deur neukt.”

Derksen ‘keek ervan op’ dat Coldeweijer een eigen programma krijgt. “John de Mol trekt mensen aan voor programma’s waarvan hij denkt dat ze publiek trekken. Dat is de kracht van commerciële tv. Maar ik weet niet of je met deze juffrouw niet iets te ver gaat. Dat was een juicequeen die met haar berichtgeving huwelijken kapotgemaakt en mensen in diskrediet gebracht. Ik ben helemaal niet geïnteresseerd in wie het bed deelt met wie.”

“Maar zij verdiende er redelijk de kost mee”, zegt Derksen, die aanstipt dat de familie De Mol ook geregeld wordt uitgelicht door de juicekanalen. “Johnny, de oude John, de zus, de nicht: allemaal. Maar John wil de zender Net5 een beetje opwaarderen en haalt dat meisje binnen. Het is zijn beleid. Ik vind het kwalijk. Ik was blij dat die mevrouw gestopt was. Ik vind die juice-uitzendingen beledigend en een schending van de privacy.”

