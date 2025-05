Johan Derksen doet onthulling over financiën van Jan Boskamp

Jan Boskamp is al jaren niet meer te zien Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, maar het trio spreekt zich geregeld positief over uit over de oud-voetballer. Derksen noemt Boskamp een ‘unieke man’ en blikt terug op diens aanwezigheid bij voorlopers van Vandaag Inside.

Boskamp was in het verleden vaak te zien aan tafel bij Genee, Derksen en Van der Gijp, toen het programma nog andere namen had en nadrukkelijker op voetbal was gericht. Boskamp was te zien bij de voetbaltalkshows Voetbal Inside en Veronica Inside, samen met Genee, Derksen en Van der Gijp. Ook dook hij regelmatig op bij voetbalprogramma Veronica Offside, met vaste gezichten Genee, Wesley Sneijder, Andy van der Meijde en Wim Kieft.

“Hij kan leuk praten over voetbal, maar zegt niet zoveel schokkende dingen”, vertelt Derksen in de Route 64-podcast van Henk Kuipers. “En heel veel mensen verstaan hem slecht. Maar dat vonden de mensen helemaal geen probleem. Als Jan er zat, was iedereen tevreden. Jan was de teddybeer van Nederland. Het is een gouden jongen.”

LEES OOK: Derksen: 'Ik denk soms dat hij zich niet thuis voelt bij Vandaag Inside'

Derksen kende Boskamp al lang voordat ze samen op tv te zien waren. “We hebben samen in dienst gezeten en in het militair elftal gespeeld. Hij is gaan zwerven in België en ik ging zwerven. Hij heeft het heel goed gedaan, ook financieel. Hij heeft al z’n voetbalcentjes geïnvesteerd in onroerend goed. Hij heeft een hele rij mooie appartementen in Brussel en incasseert iedere maand de huur. Over Jan hoeven we ons geen zorgen te maken.”

Boskamp spreekt alleen nog Van der Gijp

De reis naar het Mediapark in Hilversum vindt de 75-jarige Boskamp, die in het Belgische dorp Relegem woont, inmiddels te ver. Dat vertelde hij eind vorig jaar in een interview met Voetbal International. Toch bewaart Boskamp warme herinneringen aan zijn tijd daar. “Als je daar zat en je ging de deur uit, dan wist je al niet meer waar je het over had gehad. Met René heb ik nog contact, met Johan en Wilfred niet. Johan leeft in zijn eigen wereld, die denkt dat hij binnenkort minister-president kan worden. Ik kijk nooit meer, maar geloof me: het zijn goede gasten. Echt heel goede gasten.”

