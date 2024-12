Jan Boskamp heeft nog maar contact met één tafelgast van Vandaag Inside

Jan Boskamp heeft nog weinig contact met de heren van Vandaag Inside. De voormalig tafelgast spreekt alleen René van der Gijp nog, zo vertelt hij in een interview met Voetbal International.

Boskamp was in het verleden vaak te zien aan tafel bij Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp, toen het programma nog andere namen had en nadrukkelijker op voetbal was gericht. Boskamp was te zien bij de voetbaltalkshows Voetbal Inside en Veronica Inside, samen met Genee, Derksen en Van der Gijp. Ook dook hij regelmatig op bij voetbalprogramma Veronica Offside, met vaste gezichten Genee, Wesley Sneijder, Andy van der Meijde en Wim Kieft. Inmiddels wordt Veronica Offside vanwege tegenvallende kijkcijfers niet meer uitgezonden.

De reis naar het Mediapark in Hilversum vindt de 75-jarige Boskamp, die in het Belgische dorp Relegem woont, inmiddels te ver. Toch bewaart hij warme herinneringen aan zijn tijd daar. “Als je daar zat en je ging de deur uit, dan wist je al niet meer waar je het over had gehad. Met René heb ik nog contact, met Johan en Wilfred niet. Johan leeft in zijn eigen wereld, die denkt dat hij binnenkort minister-president kan worden. Ik kijk nooit meer, maar geloof me: het zijn goede gasten. Echt heel goede gasten.”

Toch had Boskamp ‘meer dan genoeg’ van het vele reizen. “Ouwehoeren over voetbal is leuk, maar ik kon niet meer vier uur heen en dan weer terugrijden. Daar had ik echt geen zin meer in. Ik deed het graag, maar het probleem was nee zeggen. Als die gasten het vroegen, dan kwam ik wel. Nu heb ik geleerd dat het mooi is geweest.”

