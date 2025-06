Vandaag Inside last dinsdagavond extra uitzending in, één man ontbreekt

Vandaag Inside keert dinsdagavond voor een extra uitzending terug op televisie, zo maakt het programma zelf bekend. Vanwege de val van het kabinet-Schoof onderbreken Johan Derksen en Wilfred Genee hun vakantie om de laatste ontwikkelingen in Den Haag van commentaar te voorzien.

"Johan en Wilfred doen dit tussen 20.30 en 22.30 uur op SBS6, wat betekent dat de uitzendingen van Jelies & Gnodde: Grote Gezinnen Emigreren en De Oranjezomer vanavond komen te vervallen", zo valt te lezen op de website van Vandaag Inside. "René (van der Gijp, red.) geniet op dit moment van het zonnetje in het buitenland en kan daarom niet aanschuiven."

Dinsdagochtend maakte PVV-leider Geert Wilders bekend dat zijn partij uit de coalitie met VVD, BBB en NSC stapt omdat de andere drie partijen 'geen handtekening' willen zetten onder zijn aangescherpte asielplannen. De leiders van de drie overgebleven partijen, Dilan Yesilgöz, Caroline van der Plas en Nicolien van Vroonhoven, reageerden boos en vol onbegrip op het besluit van Wilders. Het kabinet trad op 2 juli 2024 aan. Omdat het niet haalbaar lijkt om op een andere manier een Kamermeerderheid achter zich te krijgen, lijkt het er op dit moment op dat er nieuwe verkiezingen zullen worden uitgeschreven.

'Iedereen wil de steun van Johan in de komende campagne'

Mediadeskundige Victor Vlam schrijft op X dat het 'de grote vraag' is of er dinsdagavond een politicus wordt uitgenodigd aan de Vandaag Inside-tafel. "Dit is de meest gewilde plek. De kijkcijfers van Eva (Jinek, red.) zullen vergelijkbaar zijn, maar iedereen wil de steun van Johan in de komende campagne", aldus Vlam. Net als de mannen van Vandaag Inside was Jinek al met zomerreces, maar de presentatrice besloot eveneens om haar talkshow voor één avond te hervatten om stil te staan bij de val van het kabinet. De extra uitzending van Eva wordt gelijktijdig met Vandaag Inside uitgezonden en is te zien op NPO1.

Vandaag Inside vanavond terug van reces https://t.co/By3fu9JcOu #vandaaginside pic.twitter.com/D8ZhzDm0Cf — Vandaag Inside (@vandaaginside) June 3, 2025 De grote vraag is of er een politicus mag aanschuiven bij @vandaaginside vanavond. Dit is de meest gewilde plek. De kijkcijfers van #eva zullen vergelijkbaar zijn maar iedereen wil de steun van Johan in de komende campagne. — Victor Vlam (@VictorVlam) June 3, 2025

