Johan Derksen zet vaste tafelgast VI op straat, vervanger bekend

Tina Nijkamp zal de rol van Angela de Jong gaan overnemen aan tafel bij Vandaag Inside. De columniste van het Algemeen Dagblad zat regelmatig aan tafel bij de talkshow als mediakenner, maar is daar niet meer welkom. Nijkamp, die in het verleden alleen aan de bar zat in het programma, zal die rol gaan overnemen.

In het verleden schoof De Jong regelmatig aan bij Vandaag Inside, waar ze als mediakenner haar verhaal kon doen. Johan Derksen was echter absoluut geen fan van de journaliste. “Ik vind het nooit echt leuk”, stelde De Snor vorige week in een uitzending van Vandaag Inside over de optredens van De Jong. “Angela zit aan de tafel, maar je kunt niet echt zeggen dat het leuk is. Ze heeft geen gezellige uitstraling, ze doet niet mee aan grappen of ordinaire praat.”

Voortaan zal de columniste dan ook niet meer te zien zijn in de talkshow en wordt haar rol ingenomen door Nijkamp. Vorige week werd de kijkcijfergoeroe op het laatste moment al gevraagd, maar toen vond ze het te vroeg, waardoor Thomas van Groningen aan tafel ging zitten. “Kijk, als het over andere onderwerpen gaat dan over media, dan wil ik me wel… Ja, als ik dan vragen erover krijg, dan vind ik mezelf niet heel slim overkomen. Dat is echt waar. Ik kijk daar dan toch wel objectief naar. Ik vind niet dat ik daar heel krachtig in ben”, legde ze na de uitzending uit in de rubriek In de Wandelgangen.

Voorbereiden op tafeldebuut

Nijkamp hoopt in de toekomst wel de promotie naar tafelgast te kunnen maken, maar dan wil ze zich wel inlezen. “Ik denk wel dat ik het echt een keer — dat zei ik ook tegen Job de eindredacteur — zou willen doen, maar dan wil ik me echt wel goed inlezen. Dat ik daar niet opeens met allerlei clichéantwoorden kom. Daar hou ik niet van. Dan denk ik: nee, dan wil ik dat beter voorbereiden”

