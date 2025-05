Van der Gijp voorziet groot probleem voor Talpa: 'Hij heeft niet de gunfactor'

Vandaag Inside-tafelgast René van der Gijp betwijfelt of De Oranjezomer dit seizoen een groot succes wordt op SBS6. Presentatrice Hélène Hendriks ontbreekt bij de start van het Talpa-programma en wordt vervangen door Johnny de Mol, die later in de zomer opnieuw de presentatie op zich neemt. Een risico, denkt Van der Gijp.

Aanvankelijk werd bekendgemaakt dat Hendriks vanaf maandag 25 mei de eerste acht weken voor haar rekening (tot vrijdag 18 juli), waarna De Mol het stokje vier weken zou overnemen en afsluit op vrijdag 15 augustus. Begin deze maand maakte Hendriks echter bekend dat ze een operatie moet ondergaan en daardoor de start van het programma mist. Volgens Van der Gijp komt haar absentie de kijkcijfers niet ten goede.

“Hélène heeft zó de gunfactor, ook bij ons publiek”, doelt Van der Gijp op het publiek van Vandaag Inside, het programma dat plaatsmaakt voor De Oranjezomer. “Ik zie ons eigenlijk als een viertal – Johan (Derksen, red.), Wilfred (Genee), Hélène en ik. Als wij er niet zijn, neemt zij het over, en ze zit ook vaak aan tafel. Daarom heeft zij die hele hoge kijkcijfers. Ons publiek vindt haar top. Ik denk dat die kleine Johnny de Mol een redelijk probleem zal krijgen op SBS6, want die is geen onderdeel van die factor.”

Lof voor Hans Kraay junior

In de podcast KieftJansenEgmondGijp spreekt Van der Gijp ook over een ander mediafiguur dat wél de gunfactor heeft: Hans Kraay junior. “Hans heeft de sympathie van het volk. Als hij staat te tanken, roept er altijd wel een vrachtwagenchauffeur: ‘Hans, gooi eens met je jasje!’ En dan doet hij het ook nog. Die vrachtwagenchauffeur heeft dan de dag van zijn leven.”

Wim Kieft is ook enthousiast over de ESPN-verslaggever. “Toen ik Hans nog niet zo goed kende, had ik wat moeite met hem, want ik vond het allemaal een beetje overdreven. Ook als ik bij jullie aan tafel zat (bij Veronica Inside en voorlopers, red.), had ik dat. Maar hij is nu de enige die leuke interviews heeft. Iedereen vindt hem leuk: de mensen in het land, de spelers… Die zeggen ook meer tegen hem dan tegen iemand als Jeroen Stekelenburg. In Jeroen Stekelenburg hebben ze niet zo’n zin.”

