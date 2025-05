Van der Gijp tipt nieuwe Ballon d'Or-winnaar: 'Geef hem er gelijk maar tien'

René van der Gijp is ervan overtuigd: Lamine Yamal moet de volgende winnaar van de Ballon d'Or moet worden. Dat laat de oud-voetballer weten in Vandaag Inside. De zeventienjarige superster was donderdag andermaal belangrijk voor FC Barcelona, dat kampioen werd van LaLiga.

“Kun je op zeventienjarige leeftijd de Gouden Bal winnen?”, vraagt presentator Wilfred Genee tijdens Vandaag Inside. ''Vast wel, maar geef hem er dan gelijk tien. Dan zijn we er de komende tijd vanaf'', antwoordt een geïmponeerde Van der Gijp.

''Wát een goal man, niet normaal. Dat is toch bizar joh, dit”, zegt de analist over de 0-1 die Yamal maakte tegen Espanyol. De jonge Spanjaard sprintte vanaf de flank naar de binnenkant en haalde vervolgens geweldig uit met zijn linkervoet, om de bal in de kruising te schieten. Barcelona won uiteindelijk met 0-2 en werd daarmee met nog twee wedstrijden te spelen landskampioen van Spanje.

''En nog niet eens getrapt, gewoon met zijn binnenkant”, gaat Gijp verder. Ook Johan Derksen is onder de indruk: “Als hij zich nog ontwikkelt, is hij op zijn 25ste een wereldster.” Van der Gijp kijkt nog eens naar de beelden: ''Het is echt absurd, dit.” Mocht Yamal de Ballon d’Or daadwerkelijk winnen, dan neemt hij de prijs in ontvangst op 27 oktober.

