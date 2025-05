Vandaag Inside eensgezind over titelstrijd tussen PSV en Ajax: 'Ik heb daar nooit aan getwijfeld'

De mannen van Vandaag Inside geloven niet dat de titelstrijd in de Eredivisie nóg een plottwist in petto heeft en dat kersvers koploper PSV zich zondag dus 'gewoon' tot landskampioen gaat kronen. René van der Gijp heeft geen hoge pet op van Ajax en pikt vijf spelers er genadeloos uit: "Als je verleden jaar gezegd had dat Francesco Farioli tweede zou worden met een punt achterstand, dan had ik het niet geloofd."

Ajax had nog niet zo lang geleden nog negen punten voorsprong en leek daarmee hard op weg naar de 37ste landstitel in de clubhistorie, maar raakte na een dramatische serie uiteindelijk afgelopen woensdag, tijdens de voorlaatste speelronde, de koppositie kwijt aan PSV. De Eindhovenaren gaan met één punt voorsprong de slotronde in en hebben aan een overwinning op bezoek bij Sparta Rotterdam sowieso genoeg om het kampioenschap voor zich op te eisen. Bij een gelijkspel of nederlaag kan Ajax er echter nóg een keer overheen gaan, als er in Amsterdam gewonnen wordt van FC Twente.

In Vandaag Inside lijkt niemand meer rekening te houden met dat laatste scenario. Op de vraag van Wilfred Genee wie zich tot landskampioen gaat kronen zegt Johan Derksen: "PSV. Ik heb daar nooit aan getwijfeld, hoor." Chris Woerts krijgt vervolgens de vraag of Sparta nog wel 'een beetje hun best' gaat doen in wat de kampioenswedstrijd voor PSV zou moeten worden. "Nee hoor, dat wordt 0-5. Maurice Steijn gaat Ajax écht niet helpen, PSV wordt kampioen", bezweert de sportmarketeer. "Ajax moet rustig zijn. Ze zeggen dat ze teleurgesteld zijn, maar ze pakken dadelijk 70 miljoen", verwijst Woerts vervolgens naar het Champions League-ticket dat de Amsterdammers als nummer twee van de competitie hebben bemachtigd.

Van der Gijp fileert Ajax-vijftal: 'Een keeper van 42 en een rechtsback die terug moet naar de amateurs'

Van der Gijp onderbreekt Woerts op dat moment. "Chris! Ze hebben een keeper van 42 (Remko Pasveer, die 'pas' 41 is, red.) en een rechtsback waar we verleden jaar van zeiden dat hij terug moet naar de amateurs (Anton Gaaei, red.). Ze hebben die Sutalo, is niet veel. Henderson is niks én ze hebben een spits (Brian Brobbey, red.), die maakt er vier. Als je verleden jaar gezegd had dat die man (Farioli, red.) tweede zou worden met een punt achterstand: ik had het niet geloofd." Derksen merkt tot slot nog op op dat de ineenstorting van Ajax voor eensgezinde reacties zorgt in Nederland. "Alleen de Ajax-suppoters vinden het erg, de rest heeft leedvermaak."

