PSV maakt jacht op nog een Senegalese verdediger

PSV volgt de twintigjarige Abdoulaye Faye van het Zweedse BK Häcken, zo weet Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Faye is net als een linksbenige verdediger uit Senegal. Mogelijk heeft de interesse te maken met de twijfels over de werkvergunning van Mendy.

Na het vertrek van Olivier Boscagli is PSV naarstig op zoek naar defensieve versterkingen. Anderhalve week geleden kwam naar buiten dat PSV werk maakt van de komst van Mendy. De twintigjarige Senegalees mag vertrekken bij Real Betis en de landskampioen heeft verdedigende versterkingen nodig. Vorige week werd duidelijk dat PSV op het punt stond de komst van Mendy af te ronden, waar een bedrag van vier miljoen euro voor wordt betaald.

LEES OOK: Twee clubs kunnen contractverlenging Perisic nog dwarsbomen

Artikel gaat verder onder video

Een week later is de komst van de Senegalees nog altijd niet definitief en dat heeft alles te maken met zijn werkvergunning. Bij PSV bestaat namelijk twijfel of Mendy in aanmerking komt voor een werkvergunning en weigert de transfer af te ronden zolang dat niet duidelijk is. Inmiddels is duidelijk dat de regerend landskampioen ook Faye, de landgenoot van Mendy, volgt.

LEES OOK: Kraay junior in de bres voor 'buitenbeentjes' van Ajax en PSV: 'Dat is zo makkelijk'

Faye is even oud als Mendy en eveneens een linksbenige centrale verdediger. De 1,91 meter lange Senegalees komt op dit moment uit voor het Zweedse Häcken. In het huidige seizoen, dat in maart is begonnen, speelde Faye tot dusver zes duels. Ook speelde hij zes keer mee in de Zweedse beker, waarin hij twee treffers maakte. Of PSV ook echt werk gaat maken van de komst van Faye, is nog niet duidelijk.

PSV volgt op dit moment ook de 20-jarige Abdoulaye Faye van het Zweedse BK Häcken. Eveneens een linksbenige centrale verdediger en net als Nobel Mendy afkomstig uit Senegal. Wordt wellicht nog vervolgd. — Rik Elfrink (@RikElfrink) June 5, 2025

➡️ Meer PSV nieuws

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 'PSV tikt miljoenen af: gewenste verdediger hard op weg naar Eindhoven' 🔗

👉 PSV komt met update over TBC-onderzoek en situatie Pérez 🔗

👉 'Harde keuze' bij PSV: 'Kans dat hij doorgaat is fifty-fifty' 🔗

👉 'Perisic benaderde Swart om bij Ajax te voetballen, maar Kroes nam de telefoon niet op' 🔗