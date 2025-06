Twee clubs kunnen contractverlenging Perisic nog dwarsbomen

Het lijkt er sterk op dat ook komend seizoen voor PSV speelt, stelt het Eindhovens Dagblad. Alleen een absolute topclub, zoals FC Barcelona of Real Madrid, kan de Kroaat nog overtuigen een nieuw avontuur aan te gaan. Woensdag werd al duidelijk dat hij geen trek had in een stap naar Olympique Marseille.

Perisic kwam vorig jaar september transfervrij naar PSV, nadat hij zijn contract bij Hajduk Split liet ontbinden. De 36-jarige Kroaat toonde zich direct van meerwaarde en had met negen treffers en negen assists een belangrijk aandeel in het kampioenschap van de Eindhovenaren. Daarnaast was hij na de winterstop ook nog goed voor drie treffers in de Champions League.

Bij PSV wil men dan ook graag door met de routinier en die kans is volgens het ED momenteel ‘misschien negentig procent’. Woensdag werd al duidelijk dat Perisic een aanbod van Olympique Marseille had afgewezen en hij is ook niet van plan zomaar te vertrekken uit het Philips Stadion. Hij zou alleen open staan voor een stap naar een absolute Europese topclub, zoals Barcelona of Real Madrid. Volgens de krant is het echter de vraag of die clubs interesse hebben. “Komt de droomaanbieding niet, dan blijft hij normaal gezien gewoon bij PSV”, klinkt het.

PSV heeft het idee dat de onderhandelingen met Perisic goed verlopen en dat deze zich in een vergevorderd stadium bevinden. Toch kunnen de Eindhovenaren pas zeker zijn van de diensten van de buitenspeler als zijn handtekening op papier staat. Met het oog op het WK van 2026 gaat men er bij PSV vanuit dat Perisic een voorkeur geeft aan veel speeltijd.

