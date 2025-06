Ivan Perisic siert weer Spaanse cover: 'Hij heeft Hansi Flick als grote supporter'

staat donderdag wederom op de voorpagina van het Spaanse Mundo Deportivo. De Kroatische aanvaller van de Eindhovenaren wordt nog altijd gelinkt aan FC Barcelona. Er wordt geschetst dat de 36-jarige buitenspeler precies voldoet aan het profiel wat trainer Hansi Flick momenteel mist bij de Spaanse grootmacht.

PSV verraste in september 2024 door de toen 35-jarige Perisic transfervrij naar Eindhoven te halen. De aanvaller ontpopte zich razendsnel tot een zeer gewaardeerde kracht in het elftal van trainer Peter Bosz, waarbij zijn leeftijd hem nauwelijks leek te deren. Uiteindelijk speelde Perisic in alle competities 39 wedstrijden voor PSV, waarin hij goed was voor zestien doelpunten en elf assists. Deze interlandperiode was hij in de WK-kwalificatieduels met Gibraltar (0-7 winst) en Tsjechië (5-1 winst) bovendien telkens goed voor een doelpunt namens Kroatië.

Perisic tekende een eenjarig contract in Eindhoven en is derhalve momenteel transfervrij op te pikken. De gesprekken tussen PSV en de Kroaat over een nieuwe verbintenis lopen al langer en leken de goede kant op te gaan, helemaal toen de aanvaller een aanbieding van Olympique Marseille naast zich neerlegde. Enkel belangstelling van een absolute topclub als Barcelona of Real Madrid zou een contractverlenging van Perisic bij PSV nog in de weg kunnen staan, zo wist het Eindhovens Dagblad vorige week te melden. Clubwatcher Rik Elfrink van diezelfde krant wist zaterdag echter te melden dat Barcelona, de regerend kampioen van Spanje, daadwerkelijk contact met het kamp-Perisic zou hebben gezocht.

Gisteren bevestigde Mundo Deportivo de interesse van FC Barcelona in Perisic ook, zo prijkte de Kroaat op de cover van de woensdag-editie van de krant. Ook deze donderdag siert Perisic de cover van de sportkrant, al moet hij deze wel delen met Joan Garcia en Luis Díaz. "Hij heeft Hansi Flick als grote supporter", aldus het onderschrift. De Spaanse krant weet dat de Duitse oefenmeester van de Catalanen zoekt naar een ervaren speler op wie hij kan vertrouwen. Hij beschouwt Perisic als zo'n type speler. Liverpool-aanvaller Luis Díaz wordt ook overwogen door FC Barcelona, maar de Catalanen zijn Perisic als een goedkopere optie.

Voormalig Barcelona-speler Montoya juicht komt Perisic toe

Als het aan voormalig FC Barcelona-speler Martin Montoya ligt, dan maakt Perisic de overstap naar de Spaans kampioen. "Perisic is een zeer veelzijdige speler. Hij is linksbenig, maar kan ook goed overweg met zijn rechtervoet. Perisic is een sterspeler en kan zich goed aanpassen aan Barcelona. HIj spreekt Spaans en ook Italiaans, dus hij zal geen problemen hebben", vertelt de rechtsback, die bij Internazionale samenspeelde met Perisic en inmiddels speelt voor het Griekse Aris Saloniki.

