‘Bestemming Benítez bekend: doelman onderweg naar bekerwinnaar’

lijkt zijn loopbaan voort te gaan zetten bij Crystal Palace, zo weet The Athletic. De FA Cup-winnaar is momenteel in gesprek met de doelman om hem naar de Premier League te halen.

PSV hoopte lange tijd op een langer verblijf van Benítez, die een belangrijke rol speelde in de afgelopen twee Eindhovense landstitels. De doelman had echter een aflopend contract en was niet van plan een nieuwe verbintenis te tekenen. Vorige week nam de Argentijn op Instagram afscheid van de supporters van PSV, waarmee hij officieel een punt zette achter de samenwerking van drie seizoenen.

Enkele dagen daarvoor wist het Eindhovens Dagblad al te melden dat Benítez op weg was naar de Premier League, maar was het nog niet duidelijk om welke club het ging. Inmiddels heeft The Athletic bevestigd dat de keeper in gesprek is met Crystal Palace, waar hij de gehuurde Matt Turner moet opvolgen als ervaren doelman.

Mocht Benítez daadwerkelijk de overstap maken naar Zuid-Londen, is de verwachting dat hij niet direct eerste keus zal zijn onder de lat. Dean Henderson vervulde die rol namelijk afgelopen seizoen en naar alle waarschijnlijkheid wil de winnaar van de FA Cup Benítez als back-up binnenhalen.

