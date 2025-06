PSV heeft beet en presenteert eerste zomeraanwinst

De kogel is door de kerk: PSV versterkt zich deze zomer met doelman . De Eindhovenaren hebben de komst van de 29-jarige Oranje-international, die per direct overkomt van Sparta Rotterdam, bevestigd via de officiële kanalen. De doelman heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot medio 2029.

PSV is door het transfervrije vertrek van Walter Benítez en het waarschijnlijke vertrek van Joël Drommel genoodzaakt om wat te doen aan het keepersbestand. Al vrij snel werd duidelijk dat de Eindhovenaren geïnteresseerd waren in Sparta-doelman Olij. Nu hebben de Eindhovenaren de deal met de keeper beklonken.

Olij is goed in meevoetballen en past daarmee uitstekend in de filosofie van trainer Peter Bosz. De voorbije jaren maakte de doelman een prima indruk bij Sparta en wist hij zich ook in de selectie van het Nederlands elftal te knokken. Zijn debuut onder de lat maakte Olij nog niet in het Oranje-shirt. Bij Sparta had de doelman een afkoopsom van naar verluidt drie miljoen euro in zijn contract staan, waar PSV aan voldoet.

"Een droom is werkelijkheid geworden. Ik heb uitgekeken naar deze dag dat ik mijn handtekening kon zetten", aldus een enthousiaste Olij op de website van zijn nieuwe werkgever. " Na Sparta-PSV kreeg ik te horen dat de club er serieus werk van wilde gaan maken. Daarna heb ik nog met de trainer gesproken over wat mijn aandeel kan zijn, over de manier van spelen. Dat gaf een goed gevoel. We beginnen op nul, dat hoort bij een topclub als PSV. Aan mij de taak om te laten zien dat ik in het elftal pas."

Technisch directeur Earnest Stewart is ook in zijn nopjes met de komst van de doelman die in dienst van Sparta liefst 110 wedstrijden speelde. "Met Nick halen we een uitstekende optie voor de plek onder de lat. Hij is heel sterk in het meevoetballen en past heel goed bij de spelfilosofie die wij en onze trainer voorstaan."

