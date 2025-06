Ajax-target neemt op social media afscheid van huidige club

Niets lijkt een overstap van Eloi Gómez naar Ajax nog in de weg te staan. De zestienjarige middenvelder heeft via social media afscheid genomen van zijn huidige club FC Barcelona. Het is de bedoeling dat Gómez zijn krabbel gaat zetten onder een driejarig contract in Amsterdam.

Gómez speelde sinds afgelopen zomer in de jeugdopleiding van FC Barcelona. De defensieve middenvelder beschikt over een aflopend contract en zou sowieso gaan vertrekken uit de zo geroemde jeugdopleiding van de Catalanen. Vorig weekend nam hij al officieel afscheid. Voetbal International schreef eerder deze week dat Ajax Gómez 'al langere tijd op de radar heeft staan' en dat de club bezig was om de zestienjarige te overtuigen van een overstap naar Amsterdam.

"Na acht jaar bij de club kan ik alleen maar dankjewel zeggen", begint Gómez via Instagram over FC Barcelona. "Ik heb hier ongelooflijke momenten beleefd en heb veel geleerd als speler en mens. Ik wil de coaches, teamgenoten en iedereen die mij geholpen heeft bedanken. Nu begint een nieuw avontuur, maar deze club zal altijd een deel van mij zijn. Lang leve Barça."

Ajax was al een tijdje bezig om Gómez te overtuigen om de stap naar Amsterdam te maken, en lijkt daar ook in geslaagd. Het is nu wachten op de officiële aankondiging van Ajax. Gómez wordt gezien als een groot talent uit La Masiá, de zo geroemde jeugdopleiding van Ajax. Naar alle waarschijnlijkheid gaat de middenvelder aansluiten bij Ajax Onder 17.

