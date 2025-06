Ajax druk bezig om speler van FC Barcelona naar Amsterdam te halen

Ajax hoopt zich komende zomer te versterken met Eloi Gómez. Voetbal International weet te melden dat Ajax het vizier gericht heeft op het zestienjarige talent van FC Barcelona. De Amsterdammers doen er dan ook alles aan om de jongeling te overtuigen om naar Amsterdam te komen.

Gómez speelde het voorbij seizoen in de Onder 16 van FC Barcelona. De defensie middenvelder gaat sowieso vertrekken uit de zo geroemde jeugdopleiding van de Catalanen. Afgelopen weekend nam hij al officieel afscheid. VI schrijft dat Ajax Gómez 'al langere tijd op de radar heeft staan' en dat de club bezig is om de zestienjarige te overtuigen van een overstap naar Amsterdam.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ajax 'blijft aandringen' voor gedroomd target, flink wat concurrentie vanuit LaLiga'

Mundo Deportivo maakte eind mei al melding van de interesse van Ajax in Gómez. De Spaanse krant schetste dat de zestienjarige middenvelder in Nederland meer speeltijd voor zichzelf in het verschiet ziet liggen.

LEES OOK: 'Ajax volgt Jayden Onia Seke, de jongste debutant ooit in het Belgische profvoetbal'

Tegenover de mogelijke komst van Gómez staat wel het waarschijnlijke vertrek van Abdellah Ouazane. Real Madrid aast op de zestienjarige jeugdinternational van Marokko, die in de jeugdopleiding van Ajax speelt. Hoewel het Marokkaanse toptalent meermaals te kennen gaf graag bij Ajax te willen blijven, heeft hij inmiddels kenbaar gemaakt graag naar Real Madrid te verkassen.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Peter Bosz: 'Hij was ongelooflijk bij Ajax, sensationeel' 🔗

👉 Grote vraagtekens bij trainersduo Ajax: 'Niet onmogelijk, maar ik geloof daar niet in' 🔗

👉 Woerts kondigt vertrek bestbetaalde Eredivisie-speler aan: 'Terug naar zijn roots' 🔗

👉 Parool zinspeelt op nóg een terugkeer bij Ajax: 'Hij koestert de wens...' 🔗

👉 Wild gerucht: 'Ajax wil nóg een Europa League-finalist van 2017 terughalen' 🔗