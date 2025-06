'Ajax volgt Jayden Onia Seke, de jongste debutant ooit in het Belgische profvoetbal'

Ajax heeft belangstelling voor Jayden Onia Seke, zo meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad. De in mei zestien geworden aanvaller debuteerde in 2024 als jongste speler ooit in het Belgische profvoetbal, als speler van de beloftenploeg van topclub RSC Anderlecht.

Met Jorthy Mokio, Mika Godts, Rayane Bounida, Ethan Butera en Martin Henrion lopen er momenteel al vijf Belgische spelers rond bij Ajax, waarvan de eerste drie inmiddels hun debuut in het eerste elftal hebben gemaakt. De Amsterdammers tonen echter belangstelling voor Onia Seke, zo weet de Belgische krant. Van onderhandelingen zou nog een sprake zijn, maar het talent is in ieder geval 'op de radar verschenen'.

Onia Seke debuteerde op 16 augustus 2024 voor de Anderlecht Futures, het beloftenelftal dat actief is op het tweede niveau in België. Zodoende werd hij met een leeftijd van vijftien jaar, drie maanden en acht dagen de jongste speler ooit in het Belgische profvoetbal.Het contract van Onia Seke bij Anderlecht loopt nog twee seizoenen door, tot medio 2027. Ajax zal dus met Anderlecht om tafel moeten, wil de club het talent daadwerkelijk naar Amsterdam halen.

