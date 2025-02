'Wereldinstituut' Ajax liet Belgische toptalenten lopen: 'Stuk in gebreke gebleven'

Ajax blijft 'een wereldinstituut' in België, zegt Urbain Hassaert in gesprek met De Telegraaf. De inmiddels 83-jarige Belg werkte jarenlang samen met de Amsterdammers; eerst als directeur opleiding bij toenmalig satellietclub Beerschot en later als scout die onder meer en Jorthy Mokio onder de aandacht bracht.

Ajax werkte vanaf 1999 jarenlang nauw samen met de toen net ontstane fusieclub, voluit Germinal Beerschot Antwerpen geheten. Vanuit België werden spelers als Thomas Vermaelen, Jan Vertongen en Toby Alderweireld naar Amsterdam gehaald en daar klaargestoomd voor een indrukwekkende loopbaan in de top van het mondiale voetbal. Andersom deden Ajax-spelers als Jason Culina, Aaron Mokoena en Joey Didulica op huurbasis ervaring op in België. "De allergrootste talenten werden doorgegeven aan Ajax, waar ik als hoofdscout voor België ook dicht bij het eerste elftal stond", blikt Hassaert terug.

De Belg stapte in 2010 uiteindelijk over naar Anderlecht, omdat de samenwerking inmiddels een stuk minder voorspoedig verliep. "Ik genoot veel respect binnen de club en kon lange tijd ook druk uitoefenen om een bepaalde speler van nabij te gaan volgen, maar op een bepaald moment werd er minder doorgescout op spelers die aangereikt werden. Ajax is daar een stuk in gebreke gebleven, want er zijn uiteindelijk heel goede spelers niet gehaald. Hoe dat kwam? Dat laat ik in het midden", zegt Hassaert.

In 2018 initieerde Marc Overmars namens Ajax uiteindelijk een nieuwe samenwerking met Hassaert. Inmiddels is hij met pensioen, maar worden zijn taken voortgezet door Afrim Salievski, die Hassaert drie jaar geleden zelf aandroeg en er goed opstaat in Amsterdam. "Er is inderdaad weer meer geloof in de scout voor België", beaamt de scout in ruste. Twee huidige spelers van Ajax 1 zijn door hem aanbevolen: "Mokio had ik al vanaf de Onder 11 op het oog, maar hij was toen nog te jong om de overstap te maken. Ook Godts had ik al op zijn vijftiende aangeboden bij Ajax, maar ze mochten toen geen buitenlandse spelers onder de zestien halen." Buiten dat tweetal maakt in de persoon van Ryane Bounida nóg een Belgisch toptalent momenteel furore in Amsterdam. De naam Ajax zegt volgens Hassaert in België nog altijd veel: "Kiezen voor Ajax is kiezen voor een opleiding. De Belgische clubs hebben in dat opzicht wel een inhaalslag gemaakt en werken nu ook professioneler, maar Ajax blijft een instituut. Een wereldinstituut."

