Voorkeursbehandeling bij Jong Ajax? 'Bepaalde talenten worden gepusht'

Marciano Vink zegt in Voetbalpraat op ESPN dat bepaalde talenten binnen Ajax - maar ook bij PSV - intern een voorkeursbehandeling genieten. Dat maakt het voor andere spelers, zoals zijn eigen zoon , niet makkelijker om door te breken in de hoofdmacht, aldus de oud-speler van zowel de Amsterdammers als de Eindhovenaren.

Ajax pikte Skye Vink in 2017 op uit de jeugdopleiding van Zeeburgia. De jonge spits debuteerde in augustus 2023 in Jong Ajax, maar viel in het uitduel bij SC Cambuur al na 23 minuten uit met een blessure die hem bijna twee maanden aan de kant zou houden. In het restant van het seizoen zou hij nog acht wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie spelen, waarvan het leeuwendeel als invaller. Dit seizoen moet Vink opnieuw genoegen nemen met een reserverol. Afgelopen maandag was hij als invaller belangrijk tegen Excelsior: tien minuten voor tijd maakte Vink, met zijn eerste profdoelpunt, de beslissende 3-2 in het voordeel van de Ajax-talenten.

Zijn vader wordt dinsdagavond in Voetbalpraat gefeliciteerd met de mijlpaal van zijn zoon. "Daar was hij heel blij mee", reageert Marciano. "Die kwam écht uit zijn tenen. Het is allemaal even anders gelopen. Dat heeft bepaalde redenen, die ga ik hier niet allemaal op tafel gooien. Maar het is gewoon heel erg druk in het Jong-team. Dat is niet alleen bij Ajax, dat is ook bij PSV en de ander Jong-teams."

"Er zijn nou eenmaal spelers van het eerste elftal die terugkomen", legt Vink uit. "En er zijn talenten, zoals ze dat tegenwoordig bij Ajax noemen, die toch wel een bepaalde voorkeur genieten of gepusht worden. Dat merk je op dit moment heel erg bij Ajax. Of dat een goed iets is, dat zal de toekomst gaan uitwijzen. Maar hij doet zijn ding en probeert uiteindelijk van zijn invalbeurten het beste te maken." Dat is niet altijd gemakkelijk, aldus Vink: "Vaak moet je dan óf een voorsprong verdedigen, óf het gaat om druk zetten. Dus dan kom je niet eens aan voetballen toe."

Marciano Vink over kansen van zoon Skye bij Ajax 🗣️



"Er zijn talenten die de voorkeur genieten of gepusht worden." 👀 — ESPN NL (@ESPNnl) February 12, 2025 Skye Vink met zijn eerste in het betaald voetbal 💥⚽️@MarcianoVink_ Welk cijfer geef je zijn goal? 😉#jajexc — ESPN NL (@ESPNnl) February 10, 2025

