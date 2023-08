Profdebuut zoon Marciano Vink loopt uit op drama: 'Schrik slaat iedereen om het hart'

Jong Ajax verloor vrijdagavond met 4-2 op bezoek bij SC Cambuur. Bij de Amsterdammers debuteerde Skye Vink, de zeventienjarige zoon van analist en oud-voetballer Marciano Vink. Zijn eerste minuten als prof liepen echter uit op een drama.

Al na 23 minuten spelen moest Vink de strijd staken. Met een naar zich liet aanzien ernstige blessure aan zijn linker hamstring moest hij, onder toeziend oog van vader Marciano, ondersteund door de medische staf het veld verlaten. Op dat moment had Jong Ajax de verrassende 0-1 voorsprong al uit handen gegeven en leidde de thuisploeg met 2-1.

Commentator Koert Westerman kon de beelden maar moeilijk aanzien. "De schrik slaat iedereen om het hart", sprak hij bij ESPN, dat het duel vrijdagavond in het schakelprogramma volgde. "Zijn debuut in het profvoetbal bij Jong Ajax, maar hij moet er vanaf met een hamstringblessure. Dat is natuurlijk een verschrikkelijk verhaal voor Vink, die eindelijk zijn kans rook. Zo jong als hij nog is", meent Westerman.

Vink begon zijn voetballoopbaan in de jeugd van het Amsterdamse Zeeburgia, waar zijn vader hem in de eerste jaren coachte. In 2017 volgde een overstap naar Ajax, waar hij afgelopen seizoen zijn wedstrijden in de Onder 18 speelde en vrijdag dus zijn eerste minuten in het betaald voetbal mocht maken. Daarmee treedt hij in de voetsporen van zijn vader, die eind jaren '80 eveneens bij Ajax zijn debuut als prof maakte en later onder meer uitkwam voor Genoa en PSV.