Willem van Hanegem complimenteert Ajax, maar laat met één opmerking blijken wat hij écht vindt

Hoewel Willem van Hanegem nog altijd niet onder de indruk is van het spel dat Ajax onder Francesco Farioli op de mat legt, moet ook de Feyenoord-legende toegeven dat duidelijk te zien is dat de Amsterdammers ‘ergens mee bezig zijn’. Volgens Van Hanegem is dat een groot verschil met PSV, dat onthutsend zwak uit de winterstop is gekomen en inmiddels de koppositie is kwijtgeraakt aan Ajax. Van Hanegem kan het echter niet laten om ook een opmerking over Ajax en de arbitrage te maken.

Toen PSV begin december met 6-1 won van FC Twente, leek vrijwel iedereen er al vanuit te gaan dat de landstitel opnieuw naar Eindhoven zou gaan. Na afloop van de ruime zege op FC Twente kreeg Noa Lang voor de camera’s van de NOS bijvoorbeeld de vraag door wie zijn ploeg nog te stoppen was. PSV had in de eerste seizoenshelft weliswaar verloren van Ajax, maar de Amsterdammers presteerden wisselvallig en zagen de achterstand op de regerend landskampioen in de laatste weken voor de winterstop nog flink oplopen. Daarvan is inmiddels echter geen sprake meer. Waar Ajax al zes duels op rij heeft gewonnen, slaagde PSV erin slechts één wedstrijd na de winterstop om te zetten in drie punten.

Van Hanegem schaart zich achter PSV-supporters

Door het gelijkspel van PSV tegen Willem II en de zege van Ajax bij Fortuna Sittard, hebben beide ploegen evenveel punten en dan moeten de Amsterdammers nog een wedstrijd inhalen. Bij PSV gaat het van kwaad tot erger. Zaterdagavond in de thuiswedstrijd tegen Willem II kwam het zelfs tot een confrontatie tussen Noa Lang en zijn eigen supporters en ook Guus Til liet duidelijk merken niet blij te zijn met de kritische houding van het publiek. Van Hanegem kan zich de frustraties in het Philips Stadion echter heel goed voorstellen. “Lang kan boos zijn op de supporters van PSV, maar mogen ze daar in Eindhoven alsjeblieft ook eens klaar zijn met dat gestuntel? Ze geven een titelrace uit handen met bizarre uitslagen, maar nee, ze moeten allemaal blijven juichen en springen omdat Lang en Til het willen”, zo zegt Van Hanegem op de website van het Algemeen Dagblad.

“Wat mij opvalt is dat het bij PSV echt wekelijks over van alles en nog wat gaat, maar zelden over hoe het nou toch kan dat de sterkste selectie van Nederland zo in elkaar aan het donderen is”, zo vervolgt De Kromme. “Dan vond Peter Bosz scheidsrechter Makkelie weer niks. Dan vertelde Til weer dat hij niet lekker in zijn vel zat voor de camera’s. Dan moest Joey Veerman weer meer spelen. Johan Bakayoko doet stoer trucjes tegen een jeugdelftal van Liverpool, tot woede van Bosz. Nu bepaalt Lang hoe het publiek moet reageren. En in de transferperiodes wilden er allerlei spelers graag weg”, zo somt Van Hanegem op.

Verschil met Ajax

Volgens het clubicoon van Feyenoord is dat een groot verschil met Ajax. “Kijk, bij Ajax zal het achter de schermen ook weleens botsen. Maar ik zie daar, ondanks het feit dat het voetballen allemaal wel erg pover blijft en het de laatste weken qua arbitrage weer traditioneel mee zit, wel een ploeg die ergens mee bezig is”, zo stelt Van Hanegem. “Ze vechten voor het resultaat. Daar voelen ze duidelijk de unieke kans om PSV en Feyenoord voor te blijven. En vooral in Eindhoven zullen ze zich straks in mei voor de eigen kop willen slaan om wat ze nu in deze weken allemaal verprutsen.”

Ajax en de arbitrage

Hoe complimenteus Van Hanegem - voor zijn doen - ook mag zijn over Ajax, met zijn opmerking over de arbitrage laat hij natuurlijk ook merken hoe hij er stiekem écht naar kijkt. Volgens Van Hanegem hebben de Amsterdammers de laatste tijd weinig reden tot klagen wat de arbitrage beslissingen betreft. “Zelfs de supporters van Ajax, die uiteraard heel blij zijn dat ze op weg zijn naar de landstitel, zullen toch eerlijk zijn. Waarom roept die Alex Bos, de VAR bij Fortuna Sittard - Ajax, nou toch Dennis Higler naar het scherm? De VAR zou vaker wegblijven. We zagen midweeks bij PSV - Feyenoord dat dat soms ten onrechte ook zo is, maar bij Adewoye tegen Weghorst is helemaal geen sprake van een duidelijke misser van de scheidsrechter als hij geen strafschop geeft.” Volgens Van Hanegem is het de vraag of de verdediger van Fortuna Sittard de bal ‘überhaupt’ met de arm raakte. “Al dat geneuzel maakt het voetbal kapot. En als je een weekend naar de wedstrijden kijkt, word je al niet vrolijk.”

