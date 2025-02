KNVB neemt helder standpunt in over penalty Ajax tegen Fortuna

De KNVB steunt het besluit van scheidsrechter Dennis Higler om een penalty toe te kennen aan Ajax tegen Fortuna Sittard. Halverwege de tweede helft kreeg Ajax een penalty bij een 0-0 stand. De inzet van Steven Berghuis werd gepareerd door keeper Luuk Koopmans, maar in de rebound scoorde Wout Weghorst. Uiteindelijk won Ajax met 0-2.

De penalty werd toegekend na interventie van videoscheidsrechter Alex Bos. Fortuna-verdediger Shawn Adewoye kreeg de bal via zijn hoofd op zijn arm. Weghorst ging vervolgens naar de grond, maar de bal werd na ingrijpen van de VAR door Higler op de stip gelegd. Volgens journalist Jeroen Stekelenburg van de NOS is de KNVB van mening dat er sprake was van zowel een handsbal als een overtreding op Weghorst.

"De hele middag is het over een handsbal gegaan, maar wij hebben het even nagebeld en de KNVB vindt het twee keer een penalty. Ze vinden het én een handsbal én een overtreding", zegt Stekelenburg zondagavond bij Studio Voetbal. Theo Janssen spreekt van een 'slimme' actie van Weghorst. "Ik denk dat een andere spits misschien niet zo voor de bal was gegaan. Hij zet zijn lichaam er goed tussen en is er ook echt naar op zoek. Hij krijgt terecht een penalty. Hij is vervolgens superalert bij de rebound van de penalty. Ook geeft hij de assist op de 0-2. "

Ook Pierre van Hooijdonk looft de reservespits van Ajax. "Ik vind het een heel slimme actie van Weghorst. Hij snijdt de weg af voor de verdediger en die moet dan inhouden. En als hij dat niet doet, dan volgt er contact en krijg je de botsing. Ik vind het een penalty." Theo Janssen vult aan: "De handsbal vind ik een twijfelgeval, maar ik vond het wel een overtreding. Het is gewoon heel slim gedaan van Weghorst."

