'Ik zou zomaar mijn hele leven bij Ajax kunnen blijven, dat zou ik niet eens erg vinden'

vertelt in gesprek met Voetbal International openhartig over zijn toekomst bij Ajax. De middenvelder zegt zich enerzijds 'klaar' te voelen om een fraaie stap naar een grotere competitie te maken, maar wil de Amsterdammers enkel verruilen als het héle plaatje klopt. "Als er niets moois komt, en eerlijk: er zijn niet zó veel clubs die ik mooier vind dan Ajax, dan blijf ik gewoon hier."

De 23-jarige Taylor kan terugkijken op een uitstekend seizoen onder Francesco Farioli, nadat hij een jaargang eerder nog geregeld het mikpunt van zijn eigen supporters was. De middenvelder was uiteindelijk vijftien keer trefzeker in 52 officiële wedstrijden, waarin hij bovendien acht keer als aangever fungeerde bij een treffer van een teamgenoot. Het leidde in maart, na een absentie van twee jaar, tot een rentree in het Nederlands elftal. Daarin ontbreekt de Ajacied deze week, maar dat komt ook doordat hij met Jong Oranje meegaat naar het Europees Kampioenschap in Slowakije.

Bij Ajax ligt Taylor nog vast tot medio 2027. De afgelopen maanden werd hij regelmatig in verband gebracht met een transfer, vooral in Italië lijkt Taylor goed in de markt te liggen. Onder meer landskampioen Napoli wordt veelvuldig genoemd as mogelijke bestemming. Hoe kijkt Taylor er zelf naar? "Ik voel me klaar voor een stap, maar ik realiseer me wel, dat áls ik naar het buitenland ga, ik echt uit mijn comfort zone ga", zegt hij tegen VI. "Want Ajax is echt een tweede thuis voor me. Ik rijd hier met mijn ogen dicht elke dag naartoe, we hebben een leuk team, ik ken iedereen, want ik kom hier al vijftien jaar. Dit is mijn club, waar ik supporter van ben, dus het zal lastig worden om dat allemaal te verlaten."

"Het kan ook zomaar zijn dat het niet gebeurt", zegt Taylor vervolgens. "Als er niets moois komt, en eerlijk: er zijn niet zó veel clubs die ik mooier vind dan Ajax, dan blijf ik gewoon hier. Dan zou ik hier zomaar mijn hele leven kunnen blijven en dat zou ik niet eens erg vinden. Zo veel houd ik van deze club." Dat neemt niet weg dat hij, als de juiste club zich meldt, wel degelijk vertrokken is. "Maar natuurlijk heb je ook ambities. Wat ik ook heel mooi zou vinden, is ooit weer terugkomen bij Ajax, zoals Davy (Klaassen), Daley (Blind), noem allemaal maar op. Dat lijkt me geweldig, ook daarom is het top als je op een goede manier weggaat", stipt Taylor aan.

