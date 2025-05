'Zaakwaarnemer Kenneth Taylor duikt op in Italië, vraagprijs Ajax bekend'

De zaakwaarnemer van Kenneth Taylor was afgelopen vrijdag aandachtig toeschouwer tijdens de kampioenswedstrijd van Napoli, zo onthult de Italiaanse transferjournalist Gianluca Di Marzio op zijn website. Taylor wordt al langere tijd in verband gebracht met de Italiaanse topclub, volgens Di Marzio zou Ajax een bedrag tussen de 25 en 30 miljoen euro voor de middenvelder verlangen.

Hoewel Taylor (23) met Ajax uiteindelijk naast de landstitel greep, kan de middenvelder terugkijken op een geslaagd seizoen. Werd hij vorig jaar nog geregeld uitgefloten door de eigen aanhang, dit seizoen was Taylor een vaste waarde en een bepalende factor in het elftal van de inmiddels vertrokken trainer Francesco Farioli. In alle competities kwam de geboren Alkmaarder tot 52 wedstrijden, waarin hij goed was voor vijftien doelpunten en acht assists. Bondscoach Ronald Koeman beloonde zijn ontwikkeling door Taylor in maart, voor het tweeluik met Spanje in de kwartfinale van de Nations League, na een absentie van twee jaar weer op te roepen voor het Nederlands elftal. Tijdens de return in Valencia kwam de Ajacied halverwege de verlenging, als vervanger van Frenkie de Jong, binnen de lijnen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Terugkeer naar Ajax van de baan: ‘Ik ben niet gebeld, Ajax is een gesloten boek’

Taylor werd voor de jaarwisseling al gelinkt aan Napoli. Begin dit jaar meldde zijn zaakwaarnemer, Guido Albers, bij ESPN dat de middenvelder komende zomer inderdaad een stap zal gaan maken. "Eens", reageerde Albers op de stelling dat Taylor aan zijn laatste seizoen als speler van Ajax bezig is. Di Marzio bevestigt dat Napoli de middenvelder nog altijd op de korrel heeft. "De club heeft hem meerdere keren aan het werk gezien en zijn zaakwaarnemers zaten vrijdag op de tribune van het Stadio Diego Maradona om de wedstrijd tegen Cagliari te bekijken", schrijft de journalist op zijn blog. Napoli won het duel met 2-0 en kroonde zich zo voor de vierde keer in de clubhistorie tot kampioen van Italië.

LEES OOK: Na flinke teleurstelling klinkt er plots hoopgevend nieuws voor Ajax

Di Marzio weet tevens te melden dat met een eventuele transfer van Taylor een bedrag van 25 tot 30 miljoen euro gemoeid zou zijn. Wim Kieft had dat overigens niet verwacht. De oud-international schreef in april in zijn column in De Telegraaf: "Iedere trainer heeft graag een middenvelder als Taylor in zijn selectie, maar die levert geen dertig tot veertig miljoen op." Clubwatcher Mike Verweij van diezelfde krant stelde begin deze maand dat Ajax door de verbeterde financiële situatie niet meer genoodzaakt is mee te werken aan een vertrek van Taylor, die nog een contract heeft tot medio 2027. Datzelfde geldt voor ploeggenoot Jorrel Hato, die aan meerdere Engelse topclubs wordt gelinkt. "Alleen: dat zijn wel spelers die zelf zeggen toe te zijn aan een volgende stap en die ook willen maken. Dus het is niet heel makkelijk om ze te behouden, maar als uiteindelijk niet de droomclub voor Hato of Taylor voorbij komt, dan zegt Ajax: blijf dan hier voor nog een jaar Champions League-voetbal", sprak Verweij in de podcast Kick-Off.

