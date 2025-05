Na flinke teleurstelling klinkt er plots hoopgevend nieuws voor Ajax

Ajax staat er financieel een stuk beter voor dan een jaar geleden. Dat beaamt Shashi Baboeram Panday, de nieuwe financieel directeur, in gesprek met De Telegraaf. Dit betekent onder meer dat de Amsterdammers komende transferzomer niet per se spelers hoeven te verkopen, alvorens zelf in actie te komen op de transfermarkt. Ajax is, zoals Panday dat zegt, echter niet van plan met geld te gaan smijten.

Ajax stelde Francesco Farioli een jaar geleden aan met als doel om zich voor het eerst sinds 2022 weer te plaatsen voor de Champions League. Dat de Amsterdammers de miljoenen uit het kampioenenbal twee seizoenen op rij hebben misgelopen, hebben ze flink gevoeld in hun portemonnee. Tel daar de flinke uitgaven op de transfermarkt én de lucratieve contracten voor vele spelers bij op en je kunt wel stellen dat er financieel een penibele situatie was ontstaan. Die zat technisch directeur Alex Kroes afgelopen transferzomer dwars in zijn werkzaamheden. Hij wilde de selectie wel versterken, maar was grotendeels afhankelijk van uitgaande transfers.

Dat is komende zomer anders, zo geeft Panday aan. “Het bereiken van de hoofdfase (van de Champions League, red.) betekent qua inkomsten ongeveer 40 miljoen euro extra, dus dat is veel geld. Al zijn er ook kosten aan verbonden, zoals wedstrijdkosten en hogere spelerssalarissen”, zo vertelt de financieel directeur in gesprek met De Telegraaf. Het is een publiek geheim dat Sven Mislintat, tussen mei en september 2023 technisch directeur van Ajax, contracten had afgesloten die zouden worden opgewaardeerd als plaatsing voor de Champions League een feit was. “Dat is niet zo gek”, zegt Panday. “We willen dat uiteindelijk in alle contracten komt te staan dat spelers meer verdienen als we in de Champions League spelen, want dan komt er meer geld binnen. En je wilt dat spelers minder verdienen als we minder inkomsten hebben wanneer we niet in de Champions League uitkomen.”

Kroes trachtte afgelopen zomer al van de meeste Mislintat-aankopen af te komen. Dat bleek een stuk moeilijker dan gedacht. Zo vertrokken onder meer Carlos Forbs, Jakov Medic en Borna Sosa ‘slechts’ op huurbasis. Zij keren na dit seizoen normaal gesproken in eerste instantie terug in Amsterdam, maar het Algemeen Dagblad schreef eerder deze week al dat de technisch directeur een nieuwe poging gaat wagen hen van de hand te doen. “De ene speler heeft hier volgend seizoen meer kansen dan de ander. Maar het is niet aan mij daar iets over te zeggen. Dat is aan Alex Kroes en de nieuwe trainer”, stelt Panday. Die nieuwe trainer zal eerst nog aangesteld moeten worden. Farioli nam afgelopen week afscheid en stelt Ajax en Kroes voor een moeilijke opdracht.

Mogelijkheden op de transfermarkt

De technisch directeur sprak al de verwachting uit dat het een lange zomer gaat worden in Amsterdam. Niet alleen de technische staf komt er anders uit te zien, ook in de selectie staat er veel te gebeuren. Zo zouden vijf ‘steunpilaren’ - Jordan Henderson, Jorrel Hato, Kenneth Taylor, Josip Sutalo en Brian Brobbey - allemaal azen op een zomerse transfer. Ajax zal de selectie dus op meerdere posities moeten gaan versterken. Wat zijn de mogelijkheden daarvoor? “In de nieuwe realiteit zullen we niet snel een speler van 20, 30 of 40 miljoen halen. Dat we nu dankzij de Champions League extra geld hebben, betekent niet dat we ermee gaan smijten”, zegt Panday.

Máár: “In de toekomst is het niet uit te sluiten dat er een speler van vijftien miljoen euro komt als de collega’s die hier over gaan, inclusief commissaris Danny Blind, het een absolute meerwaarde vinden”, vervolgt de financieel directeur. “Het is ook een mooie ontwikkeling dat nu weer veel jeugdspelers doorbreken. De vorige transferwindows moest Ajax eerst verkopen om te kunnen kopen. Dat hoeft nu niet, dus als we spelers willen behouden, dan kan dat gewoon. Het liefst houden we de selectie zo stabiel en intact mogelijk”, zo klinkt het.

