'Brian Brobbey ziet overstap naar ambitieuze Serie A-club niet zitten'

heeft vriendelijk bedankt voor een overstap naar het Italiaanse Como, meldt Gianluca Di Marzio. De spits van Ajax, die afgelopen seizoen een uiterst moeizaam jaar kende, werd benaderd door de club van trainer Cesc Fàbregas, maar zag een transfer naar de nummer tien van het afgelopen seizoen in de Serie A niet zitten.

Het verhaal van Brobbey bij Ajax is een vrij bijzondere. Nadat hij net zijn eerste minuten had gemaakt in het eerste van de Amsterdammers in het seizoen 2020/21, werd hij al gratis opgepikt door RB Leipzig. Zijn Duitse avontuur was echter geen succes, waarna hij na een huurperiode uiteindelijk door Ajax werd teruggehaald voor een enorm bedrag: meer dan zestien miljoen euro. Brobbey ontwikkelde zich tot een redelijke Eredivisie-spits, die ook zeker kansen kan missen. In het seizoen 2023-2024 kwam de spits nog tot 22 treffers en elf assists in 43 officiële wedstrijden, maar afgelopen seizoen was het niet best. In 44 wedstrijden wist de Oranje-international slechts zevenmaal het net te vinden en was hij zesmaal aangever.

Brobbey heeft al aangegeven de deur bij Ajax achter zich dicht te willen trekken, omdat hij toe is aan een nieuwe uitdaging. Terwijl ook de Amsterdamse club niet onwelwillend tegenover een verkoop staat, mede omdat Brobbey een 'oud en duur contract' tot medio 2027 heeft. Toch is de 1,82 meter lange spits kritisch over een eventuele vervolgstap.

In de zoektocht naar versterkingen heeft het ambitieuze Como een lijntje uitgegooid naar Brobbey, de Italianen kregen echter nul op het rekest, weet Di Marzio te melden. Como keerde afgelopen seizoen terug op het hoogste niveau van Italië en eindigde meteen op een knappe tiende plaats. Voor komend seizoen wil de club voortborduren op dat succes.

