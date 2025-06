Janssen looft Ajax-speler: ‘Heel intelligent, vol voetbalvernuft’

Theo Janssen is uitermate te spreken over de ontwikkeling van bij Ajax. Dat vertelt de analist in de uitzending van Ziggo Sport rondom de wedstrijd van Jong Oranje tegen Finland (2-2). Janssen heeft complimenten te over voor de Ajacied.

Tijdens de uitzending vraagt presentator Wytse van der Goot of Taylor de leider is van dit Jong Oranje. “Ja, voor mij wel”, antwoordt Janssen. “Ik vind dat Kenneth Taylor een geweldig jaar heeft gehad. Bij Ajax heeft hij toch wel een beetje het verschil gemaakt. Hij heeft hele grote stappen gemaakt, zeker met het jaar ervoor waarin hij zelfs werd uitgefloten door de eigen supporters.”

Janssen duidt het type middenvelder dat Taylor is: “Nu zie je gewoon dat hij bij Ajax op de juiste momenten diepgang heeft. Hij is altijd rond de zestien. Hij is tweebenig. Het is een jongen die een goal kan maken, een assist kan geven, maar ook gewoon een heel goed loopvermogen heeft.”

Niets dan lof voor Taylor, van Janssen, die zelf ook ooit het middenveld van Ajax bezette: “Het is een jongen met een fantastische longinhoud en voetbalvernuft. Hij staat op de juiste positie, draait open en kan het snel versnellen. Als het moet kan hij het spel ook vertragen. Het is een hele intelligente voetballer, die hele grote stappen heeft gezet het afgelopen jaar”, besluit de vijfvoudig international.

