Jong Oranje voorkomt op de valreep blamage in eerste EK-wedstrijd tegen Finland

Jong Oranje is met een 2-2 gelijkspel tegen Finland begonnen aan het Europees Kampioenschap Onder 21 in Slowakije. Al binnen een half uur stonden de Finnen met 2-0 voor, dankzij twee slordige fouten. deed als invaller wat terug en maakte in de blessuretijd de 2-2 om een blamage te voorkomen.

Aan het begin van de wedstrijd leek Nederland de overhand te hebben tegen Finland. De eerste twee kansen kwamen van het tandem Kenneth Taylor-Noah Ohio, maar deze vlogen er allebei niet in. Toch waren het de Finnen die op voorsprong kwamen.

Valse start

Artikel gaat verder onder video

Na ongelooflijk stuntelen achterin was het Casper Terho die namens de tegenstander de openingstreffer maakte. Ian Maatsen gaf vanaf de achterlijn een ontzettend lastige bal op Kenneth Taylor, die door een lopende man in zijn rug afgetroefd werd, vlakbij de zestien. De Finse rechtsbuiten schoot binnen.

Zo’n twee minuten na de eerste goal viel ook de tweede. Youri Regeer had te lang nodig om een pass onder controle te krijgen en werd eveneens van de bal gelopen. Na een sterke counter kon Topi Keskinen de bal langs Robin Roefs schieten.

LEES OOK: Reiziger noemt twee redenen voor ontbreken Meerdink in EK-selectie Jong Oranje

Na rust

Na rust kwam Jong Oranje een stuk beter voor de dag. Er werd echt gejaagd op de aansluitingstreffer. Na een klein kwartiertje wist invaller Luciano Valente die ook binnen te schieten. De jacht op de gelijkmaker verliep echter stroever. Nederland slaagde er lang niet in om doelman Lucas Bergström te passeren. Pas in de extra tijd was het een andere invaller, Ernest Poku, die een nederlaag tegen Finland voorkwam.

Zo gaat Jong Oranje, dat uitgesproken voor de eindzege op het EK gaat, niet flitsend uit de startblokken. De overige groepswedstrijden tegen de ogenschijnlijk lastigere tegenstanders Denemarken en Oekraïne staan respectievelijk gepland op zondag 15 juni (21.00 uur) en woensdag 18 juni (18.00 uur). Denemarken won eerder op de dag van Oekraïne, met 2-3.

➡️ Meer nieuws over Oranje

👉 Pijnlijk fluitconcert in Groningen voor Oranje-invaller 🔗

👉 Huijsen reageert extreem knorrig op vraag over Nederland 🔗

👉 Opmerkelijk gedrag van Oranje-fans in Groningen valt op 🔗

👉 Na 8-0 zege valt er toch nog iets te klagen over Ronald Koeman 🔗

👉 Reactie Koeman na merkwaardige actie Flekken zegt alles 🔗